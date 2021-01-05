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В Госдуме оценили предложение об амнистии кредитов в России

Ведомости

Предложение партии «Коммунисты России» об амнистии кредитов до 3 млн руб. является опасным и нереализуемым, заявил «РИА Новости» первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг.

«Эта инициатива нереализуема и очень опасна! Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов! Все поймут, что если банку деньги можно будет не возвращать, то и вклады не из чего будет возвращать», — пояснил Гартунг.

Депутат добавил, что в стране следует признать граждан, которые потеряли доход в период нерабочих дней, вынужденно безработными, что позволит выплатить им по 70% утраченного заработка из федерального бюджета. По словам Гартунга, такие предложения уже внесены на рассмотрение Госдумы.

Ранее «Коммунисты России» обратились в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов размером до 3 млн руб. на фоне экономических трудностей, вызванных пандемией коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных