В Госдуме оценили предложение об амнистии кредитов в России
Предложение партии «Коммунисты России» об амнистии кредитов до 3 млн руб. является опасным и нереализуемым, заявил «РИА Новости» первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг.
«Эта инициатива нереализуема и очень опасна! Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов! Все поймут, что если банку деньги можно будет не возвращать, то и вклады не из чего будет возвращать», — пояснил Гартунг.
Депутат добавил, что в стране следует признать граждан, которые потеряли доход в период нерабочих дней, вынужденно безработными, что позволит выплатить им по 70% утраченного заработка из федерального бюджета. По словам Гартунга, такие предложения уже внесены на рассмотрение Госдумы.
Ранее «Коммунисты России» обратились в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов размером до 3 млн руб. на фоне экономических трудностей, вызванных пандемией коронавируса.