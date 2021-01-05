В России за сутки выявили 24 246 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 24 246 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 284 384. Умерли за день 518 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 59 506.
Вчера, 4 января, оперштаб сообщил о 23 351 новом случае коронавируса.
В Москве за сутки выявили 4842 случая заражения коронавирусом, выздоровели 6752 пациента, скончались 75 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+3649), Подмосковье (+1131), Нижегородская (+405) и Свердловская (+392) области.
За сутки в России полностью выздоровели 22 632 человека. Общее число выздоровевших возросло до 2 662 668 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 85 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 20,8 млн случаев, Индии (свыше 10,3 млн) и Бразилии (более 7,7 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.