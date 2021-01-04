В России за сутки выявили 23 351 новый случай коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 85 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 20,6 млн случаев, Индии (свыше 10,3 млн) и Бразилии (более 7,7 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире (3,2 млн).