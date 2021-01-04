В России за сутки выявили 23 351 новый случай коронавируса
В России за сутки выявили 23 351 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 260 138. Умерли за день 482 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 58 988.
Вчера, 3 января, оперштаб сообщил о 24 150 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 3591 случай заражения коронавирусом, выздоровел 6401 пациент, скончались 74 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+3657), Подмосковье (+1250), Нижегородская (+482) и Свердловская (+399) области.
За сутки в России полностью выздоровели 21 154 человека. Общее число выздоровевших возросло до 2 640 036 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 85 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 20,6 млн случаев, Индии (свыше 10,3 млн) и Бразилии (более 7,7 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире (3,2 млн).