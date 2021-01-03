В России за сутки выявили 24 150 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 24 150 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 236 787. Умерли за день 504 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 58 506.
Вчера, 2 января, оперштаб сообщил о 26 301 новом случае.
В Москве за сутки выявили 3851 случай заражения коронавирусом, выздоровели 6114 пациентов, скончались 77 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3738), Подмосковье (+1539), Нижегородская (+483) и Свердловская (+404) области.
За сутки в России полностью выздоровели 19 847 человек. Общее число выздоровевших выросло до 2 618 882 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 84,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 20,4 млн случаев, Индии (свыше 10,3 млн) и Бразилии (более 7,7 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
В России с начала декабря уже запущена вакцинация групп риска, в которые входят врачи, учителя, военные, полиция и соцработники. В Москве получить прививку также могут работники торговли, сферы услуг, работники промышленности, транспорта, культуры и журналисты. Открыта запись на вакцинацию студентам столичных вузов и колледжей.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На конец декабря произведено более 2 млн доз препарата, в гражданский оборот в ближайшее время поступает 1 млн доз. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.
Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет. В середине декабря в России началась вакцинация групп риска от коронавируса.