Дефицит ликвидности банковского сектора России превысил 1 трлн рублей

Дефицит ликвидности подобного уровня наблюдается в России впервые за все время наблюдений, которые ведутся с начала 2017 г. В целом с 16 августа того года сектор находился в состоянии профицита и вернулся к дефициту 17 декабря 2020 г. В тот день он составил 72,3 млрд руб.