Дефицит ликвидности банковского сектора России превысил 1 трлн рублей
Структурный дефицит ликвидности российского банковского сектора — ситуация, когда кредитные организации вынуждены занимать средства у Банка России, а не размещать их на депозитах и корсчетах — к 27 января вырос до 1,04 трлн руб., следует из материалов Центробанка. Днем ранее он составлял 837,9 млрд руб.
Дефицит ликвидности подобного уровня наблюдается в России впервые за все время наблюдений, которые ведутся с начала 2017 г. В целом с 16 августа того года сектор находился в состоянии профицита и вернулся к дефициту 17 декабря 2020 г. В тот день он составил 72,3 млрд руб.
Как пояснили в ЦБ, отток ликвидности в банковском секторе России наблюдался прежде всего в связи с проведением операций по счетам бюджетной системы. Так, для покрытия дефицита бюджета Минфин наращивал размещение ОФЗ на внутреннем рынке. Кроме того, в последние месяцы наблюдался рост объема наличных средств в обращении, поскольку население забирало средства из банков из-за опасений на фоне коронавируса.
К началу 2021 г. объем наличных в обращении вырос до рекордного в истории уровня — 13,4 трлн руб., сообщил ЦБ сегодня. Это на 26,4% больше показателя 1 января 2020 г. — 10,6 трлн руб.
Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий ранее сообщил «Ведомостям», что ситуация с дефицитом ликвидности не опасна для банков и финансовой системы в целом. По словам эксперта, она отражает реальное экономическое положение, связанное с дефицитом государственного бюджета, и, как следствие, с активными операциями Минфина по размещению ОФЗ.