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Дефицит ликвидности банковского сектора России превысил 1 трлн рублей

Ведомости

Структурный дефицит ликвидности российского банковского сектора — ситуация, когда кредитные организации вынуждены занимать средства у Банка России, а не размещать их на депозитах и корсчетах — к 27 января вырос до 1,04 трлн руб., следует из материалов Центробанка. Днем ранее он составлял 837,9 млрд руб.

Дефицит ликвидности подобного уровня наблюдается в России впервые за все время наблюдений, которые ведутся с начала 2017 г. В целом с 16 августа того года сектор находился в состоянии профицита и вернулся к дефициту 17 декабря 2020 г. В тот день он составил 72,3 млрд руб.

Как пояснили в ЦБ, отток ликвидности в банковском секторе России наблюдался прежде всего в связи с проведением операций по счетам бюджетной системы. Так, для покрытия дефицита бюджета Минфин наращивал размещение ОФЗ на внутреннем рынке. Кроме того, в последние месяцы наблюдался рост объема наличных средств в обращении, поскольку население забирало средства из банков из-за опасений на фоне коронавируса.

К началу 2021 г. объем наличных в обращении вырос до рекордного в истории уровня — 13,4 трлн руб., сообщил ЦБ сегодня. Это на 26,4% больше показателя 1 января 2020 г. — 10,6 трлн руб.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий ранее сообщил «Ведомостям», что ситуация с дефицитом ликвидности не опасна для банков и финансовой системы в целом. По словам эксперта, она отражает реальное экономическое положение, связанное с дефицитом государственного бюджета, и, как следствие, с активными операциями Минфина по размещению ОФЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных