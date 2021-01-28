Квартиры россиян стали реже выставлять на продажу за долги в период пандемии

Чаще всего жилье за долги продавали в 2020 г. в Челябинской области — 1044 квартиры, Башкирии — 912, Москве — 860, Красноярском крае — 796, Пермском крае — 746 объектов. В 2019 г. в аналогичный топ-5 входил Санкт-Петербург. В 2020 г. в городе было зарегистрировано наибольшее сокращение числа выставленных на продажу квартир среди регионов, где распространена такая практика — показатель упал на 41,5%, до 577.