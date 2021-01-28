Квартиры россиян стали реже выставлять на продажу за долги в период пандемии
Российские банки в 2020 г. выставили на продажу за долги, в том числе по ипотеке, более 17,6 тыс. квартир общей стоимостью 36,5 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на расчеты коллекторского агентства «Долговой консультант» на основе реестра извещений публичных торгов Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Количество выставленных на продажу квартир снизилось на 14,1% в годовом выражении, их общая стоимость — на 19%.
Судебные приставы, по данным РБК, выставляют недвижимость на продажу в интересах кредитора, если должник не погасил задолженность по решению суда. В этой статистике не учитываются продажи по взаимному согласию должника и кредитора.
Согласно расчетам агентства, средняя стоимость выставленной на продажу квартиры снизилась на 6% — до 2,07 млн руб. Представитель ФССП рассказал изданию, что общая стоимость всего имущества должников, выставленного на продажу в 2020 году, составила 122,6 млрд руб.
Чаще всего жилье за долги продавали в 2020 г. в Челябинской области — 1044 квартиры, Башкирии — 912, Москве — 860, Красноярском крае — 796, Пермском крае — 746 объектов. В 2019 г. в аналогичный топ-5 входил Санкт-Петербург. В 2020 г. в городе было зарегистрировано наибольшее сокращение числа выставленных на продажу квартир среди регионов, где распространена такая практика — показатель упал на 41,5%, до 577.
По данным издания, самые дорогие квартиры выставляются на продажу в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. На Чукотке, в Удмуртии и Севастополе средняя стоимость продаваемых квартир выше средней по России — 2,9-3 млн руб.