Суд в России арестовал дом беглого банкира Беджамова в Лондоне

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 г., а уже в марте суд признал его банкротом. Через год сестра Беджамова и бывший президент банка Людмила Маркус была осуждена на девять лет лишения свободы за хищение более 114 млрд руб. Беджамов еще в декабре 2015 г. покинул Россию, в марте 2016 г. он был объявлен в международный розыск.