Суд в России арестовал дом беглого банкира Беджамова в Лондоне
«ВПБ, находящийся в процедуре банкротства и подавший в Высокий суд Лондона иск к Беджамову о мошенничестве на 1,3 млрд фунтов, планирует воспользоваться решением российского суда, чтобы исключить возможность продажи бывшим банкиром этой недвижимости», — рассказал изданию источник, близкий к кредитам банка.
ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 г., а уже в марте суд признал его банкротом. Через год сестра Беджамова и бывший президент банка Людмила Маркус была осуждена на девять лет лишения свободы за хищение более 114 млрд руб. Беджамов еще в декабре 2015 г. покинул Россию, в марте 2016 г. он был объявлен в международный розыск.
Крах банка в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил ее в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен тогдашнего вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева и родственников члена ее совета директоров Артура Чилингарова, писал Forbes. Там также хранились деньги сына тогдашнего главы администрации президента Сергея Иванова, депутата Госдумы Владислава Резника и его супруги и бывшего руководителя финансового комитета Думы Натальи Бурыкиной.
В марте 2019 г. Высокий суд Лондона постановил арестовать активы Беджамова на сумму $1,75 млрд. Среди уже найденных активов – виллы в Сант-Аньелло неподалеку от Неаполя, в Кап-д’Ай на Лазурном берегу, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в фешенебельном районе Лондона Белгравия и земля в Подмосковье. В июне 2020 г. Арбитражный суд Москвы арестовал еще один актив Беджамова — здание в центре Москвы, стоимостью около 500 млн руб.
Поиском активов Беджамова занимается А1 — инвестиционное подразделение «Альфа групп» Михаила Фридмана и партнеров. А1 помогает Агентству по страхованию вкладов (АСВ) находить и возвращать имущество собственников рухнувших банков. В 2019 г. компания объявила вознаграждение за информацию об активах бывших бенефициаров Внешпромбанка Беджамова и Маркус. А1 также запустила рекламную кампании в России и Лондоне (там предположительно проживает Беджамов) для поиска активов, пообещав выплачивать денежное вознаграждение за любую ценную информацию, связанную с активами экс-банкиров.