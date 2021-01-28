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Суд в России арестовал дом беглого банкира Беджамова в Лондоне

Ведомости

Тверской районный суд Москвы арестовал дом в Лондоне экс-владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова. Стоимость дома оценивается в 35 млн британских фунтов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию постановления суда, факт ареста подтвердил изданию источник, знакомый с ходом дела. 

«ВПБ, находящийся в процедуре банкротства и подавший в Высокий суд Лондона иск к Беджамову о мошенничестве на 1,3 млрд фунтов, планирует воспользоваться решением российского суда, чтобы исключить возможность продажи бывшим банкиром этой недвижимости», — рассказал изданию источник, близкий к кредитам банка. 

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 г., а уже в марте суд признал его банкротом. Через год сестра Беджамова и бывший президент банка Людмила Маркус была осуждена на девять лет лишения свободы за хищение более 114 млрд руб. Беджамов еще в декабре 2015 г. покинул Россию, в марте 2016 г. он был объявлен в международный розыск.

Крах банка в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил ее в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен тогдашнего вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева и родственников члена ее совета директоров Артура Чилингарова, писал Forbes. Там также хранились деньги сына тогдашнего главы администрации президента Сергея Иванова, депутата Госдумы Владислава Резника и его супруги и бывшего руководителя финансового комитета Думы Натальи Бурыкиной.

В марте 2019 г. Высокий суд Лондона постановил арестовать активы Беджамова на сумму $1,75 млрд. Среди уже найденных активов – виллы в Сант-Аньелло неподалеку от Неаполя, в Кап-д’Ай на Лазурном берегу, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в фешенебельном районе Лондона Белгравия и земля в Подмосковье. В июне 2020 г. Арбитражный суд Москвы арестовал еще один актив Беджамова — здание в центре Москвы, стоимостью около 500 млн руб. 

Поиском активов Беджамова занимается А1 — инвестиционное подразделение «Альфа групп» Михаила Фридмана и партнеров. А1 помогает Агентству по страхованию вкладов (АСВ) находить и возвращать имущество собственников рухнувших банков. В 2019 г. компания объявила вознаграждение за информацию об активах бывших бенефициаров Внешпромбанка Беджамова и Маркус. А1 также запустила рекламную кампании в России и Лондоне (там предположительно проживает Беджамов) для поиска активов, пообещав выплачивать денежное вознаграждение за любую ценную информацию, связанную с активами экс-банкиров.

Ранее по теме: А1 нашла еще один актив беглого банкира Беджамова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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