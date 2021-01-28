Курс доллара впервые с начала декабря поднялся выше 76 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил отметку в 76 руб. впервые с 1 декабря, свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 11:23 мск доллар он достиг отметки 76,285 руб. (+0,43%). Евро торгуется на отметке 92,35 руб. (+0,51%). Индекс Мосбиржи — 3323,25 (-0,61%), РТС — 1369,25 (-1,71 %).
Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent ICE по состоянию на 11:44 мск — $55,52 за баррель, техасской WTI — $52,47 за баррель.
22 января курс евро превысил 91 рубль впервые с начала года и достиг 91 руб. 07 коп.