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Курс доллара впервые с начала декабря поднялся выше 76 рублей

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил отметку в 76 руб. впервые с 1 декабря, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:23 мск доллар он достиг отметки 76,285 руб. (+0,43%). Евро торгуется на отметке 92,35 руб. (+0,51%). Индекс Мосбиржи — 3323,25 (-0,61%), РТС — 1369,25 (-1,71 %).

Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent ICE по состоянию на 11:44 мск — $55,52 за баррель, техасской WTI — $52,47 за баррель.

22 января курс евро превысил 91 рубль впервые с начала года и достиг 91 руб. 07 коп. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных