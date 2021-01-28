Средний размер ипотечного кредита в России достиг исторического максимума

Средний размер ипотечного кредита в России в декабре 2020 г. достиг 2,81 млн руб., что является рекордным значением за все время наблюдений, сообщили эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Они отметили, что по сравнению с тем же месяцем прошлого года рост показателя составил 11,4%.