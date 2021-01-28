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Средний размер ипотечного кредита в России достиг исторического максимума

Ведомости

Средний размер ипотечного кредита в России в декабре 2020 г. достиг 2,81 млн руб., что является рекордным значением за все время наблюдений, сообщили эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Они отметили, что по сравнению с тем же месяцем прошлого года рост показателя составил 11,4%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, подобная динамика обусловлена, прежде всего, снижением ставок по ипотеке благодаря программам господдержки. Так, в апреле 2020 г., когда средний размер кредита на покупку недвижимости упал до 2,36 млн на фоне пандемии коронавируса, правительство запустило льготную программу, позволяющую приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5%. 

«В свою очередь, снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», — объяснил Волков.

Средний размер ипотеки вырос во всех исследуемых НБКИ 30 регионов России, лидирующих по объемам данного вида кредитования. Сильнее всего сумма займа выросла в Приморском крае (+20,3%), Московской (+19,7%), Ростовской (+19,5%) и Самарской (+17%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+16,9%). В Москве средний размер ипотеки увеличился год к году на 3,3%.

В декабре 2020 г. самый высокий чек по ипотеке был зафиксирован в Москве — 6 млн руб. В топ-5 вошли также Подмосковье (4,6 млн руб.), Санкт-Петербург (3,7 млн руб.), Приморский край (3,5 млн руб.) и Ленинградская область (3,2 млн руб.). Самый низкий размер жилищных кредитов отмечен в Алтайском крае и Челябинской оболасти — по 1,8 млн руб. соответственно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных