Путин заявил о нехватке доступного жилья и росте цен на него в регионах

Он напомнил, что к концу десятилетия необходимо выйти на темпы строительства жилья в 120 млн кв. м в год, при этом ежегодно не менее 5 млн российских семей должны улучшать свои жилищные условия. В прошлом году была запущена программа льготной ипотеки по ставке 6,5%, в рамках программы выданы кредиты на сумму около 1 трлн руб., почти 350 тыс. семей купили квартиры на первичном рынке. Растут и объемы ввода жилых домов.