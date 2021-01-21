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Путин заявил о нехватке доступного жилья и росте цен на него в регионах

Ведомости

Существенный рост цен на жилье отмечается в некоторых российских регионах, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир», — сказал Путин. В этой связи президент предложил обсудить меры для выравнивания ценовой ситуации на рынке недвижимости, в том числе с помощью увеличения предложения.

Он напомнил, что к концу десятилетия необходимо выйти на темпы строительства жилья в 120 млн кв. м в год, при этом ежегодно не менее 5 млн российских семей должны улучшать свои жилищные условия. В прошлом году была запущена программа льготной ипотеки по ставке 6,5%, в рамках программы выданы кредиты на сумму около 1 трлн руб., почти 350 тыс. семей купили квартиры на первичном рынке. Растут и объемы ввода жилых домов.

В апреле в России стартовала государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она действует до 1 июля 2021 г. при покупке жилья на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Оператором программы выступает «Дом.рф

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных