ЦБ планирует обязать банки отвечать на жалобы клиентов за 15 дней

Сейчас закон не обязывает банки отвечать на жалобы клиентов в течение определенного время. Тем не менее, по словам Мамуты, кредитные организации делают это быстрее, чем за 15 дней. Закрепление же новых норм направлено на то, чтобы повысить уровень доверия граждан к банкам, подчеркнул представитель регулятора.