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ЦБ планирует обязать банки отвечать на жалобы клиентов за 15 дней

Ведомости

Банк России планирует на законодательном уровне обязать финансовые организации отвечать на жалобы клиентов в течение установленного срока, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на онлайн-конференции Ассоциации банков России. Он отметил, что пока рассматривается срок в 15 дней.

«Нами готовится законопроект в обсуждении совместно с Минфином, министерством юстиции, другими заинтересованными сторонами, смысл которого сводится одновременно к установлению обязанности финансовых организаций отвечать на жалобы потребителей в определенный срок, который мы сейчас обсуждаем, пока предполагается равный 15 дням», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В случае принятия закона ЦБ считает необходимым создать специальный механизм контроля за тем, насколько качественно банки выполняют работу по взаимодействию с неудовлетворенными клиентами. Регулятор, со своей стороны, планирует рассматривать жалобы потребителей, проблемы которых не удалось решить на уровне их банков.

Сейчас закон не обязывает банки отвечать на жалобы клиентов в течение определенного время. Тем не менее, по словам Мамуты, кредитные организации делают это быстрее, чем за 15 дней. Закрепление же новых норм направлено на то, чтобы повысить уровень доверия граждан к банкам, подчеркнул представитель регулятора.

Мамута также отметил, что в 2020 г. клиенты подали на финансовые организации на 13% больше жалоб, чем годом ранее, — 278 тыс. Был отмечен рост жалоб на банки и рынок ценных бумаг. Последнее представитель ЦБ связал с появлением большего числа розничных инвесторов, сообщил ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных