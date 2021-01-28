ЦБ планирует обязать банки отвечать на жалобы клиентов за 15 дней
Банк России планирует на законодательном уровне обязать финансовые организации отвечать на жалобы клиентов в течение установленного срока, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на онлайн-конференции Ассоциации банков России. Он отметил, что пока рассматривается срок в 15 дней.
«Нами готовится законопроект в обсуждении совместно с Минфином, министерством юстиции, другими заинтересованными сторонами, смысл которого сводится одновременно к установлению обязанности финансовых организаций отвечать на жалобы потребителей в определенный срок, который мы сейчас обсуждаем, пока предполагается равный 15 дням», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В случае принятия закона ЦБ считает необходимым создать специальный механизм контроля за тем, насколько качественно банки выполняют работу по взаимодействию с неудовлетворенными клиентами. Регулятор, со своей стороны, планирует рассматривать жалобы потребителей, проблемы которых не удалось решить на уровне их банков.
Сейчас закон не обязывает банки отвечать на жалобы клиентов в течение определенного время. Тем не менее, по словам Мамуты, кредитные организации делают это быстрее, чем за 15 дней. Закрепление же новых норм направлено на то, чтобы повысить уровень доверия граждан к банкам, подчеркнул представитель регулятора.
Мамута также отметил, что в 2020 г. клиенты подали на финансовые организации на 13% больше жалоб, чем годом ранее, — 278 тыс. Был отмечен рост жалоб на банки и рынок ценных бумаг. Последнее представитель ЦБ связал с появлением большего числа розничных инвесторов, сообщил ТАСС.