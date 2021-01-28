Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Чистая прибыль банков в пандемию приблизилась к рекорду

Ведомости

Чистая прибыль российских банков в 2020 г. составила 1,6 трлн руб., что всего на 100 млрд руб. (или 6%) меньше рекордного показателя 2019 г., говорится в материале Банка России «О развитии банковского сектора РФ в декабре 2020 года».

«Банки достойно прошли через непростой 2020 г., сумев сохранить запасы капитала, прочности и оказав существенную поддержку экономике и заемщикам в тот период, когда те наиболее остро в этом нуждались», — заявил директор департамента банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Он отметил, что за год прирост корпоративных кредитов составил 9,9%, что почти в два раза выше показателя 2019 г. Кроме того, рекордно — на 25% — увеличился ипотечный портфель, чему способствовало снижение ставок на приобретение жилья и реализация льготной государственной программы под 6,5% на недвижимость в новостройках. Потребительское кредитование продемонстрировало худший результат с 2017 г., но все же выросло на 9,2%.

При этом среднее сокращение прибыли российской банковской системы ЦБ оценил в 30%. Причина этого в основном заключается в необходимости формировать резервы в пандемию.

Регулятор отметил, что, несмотря на опасения, в 2020 г. не произошло значительного ухудшения качества кредитов благодаря мерам поддержки заемщиков — в том числе реструктуризации. Доля проблемных и безнадежных ссуд в корпоративном сегменте к концу ноября составила 10,1% против 11% в начале года. В сегменте потребкредитования наблюдался рост с 7,5% до 9%. В ипотечном портфеле доля проблемных займов не изменилась и составила 1,4%. 

Данилов предупредил, что 2021 г. будет непростым из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Однако банки имеют достаточный запас капитала, отметил представитель регулятора, подчеркнув, что сложившаяся ситуация «дает основания для сдержанного оптимизма».

Ранее по теме: Дефицит ликвидности банковского сектора России превысил 1 трлн рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных