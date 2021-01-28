Чистая прибыль банков в пандемию приблизилась к рекорду
Чистая прибыль российских банков в 2020 г. составила 1,6 трлн руб., что всего на 100 млрд руб. (или 6%) меньше рекордного показателя 2019 г., говорится в материале Банка России «О развитии банковского сектора РФ в декабре 2020 года».
«Банки достойно прошли через непростой 2020 г., сумев сохранить запасы капитала, прочности и оказав существенную поддержку экономике и заемщикам в тот период, когда те наиболее остро в этом нуждались», — заявил директор департамента банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
Он отметил, что за год прирост корпоративных кредитов составил 9,9%, что почти в два раза выше показателя 2019 г. Кроме того, рекордно — на 25% — увеличился ипотечный портфель, чему способствовало снижение ставок на приобретение жилья и реализация льготной государственной программы под 6,5% на недвижимость в новостройках. Потребительское кредитование продемонстрировало худший результат с 2017 г., но все же выросло на 9,2%.
При этом среднее сокращение прибыли российской банковской системы ЦБ оценил в 30%. Причина этого в основном заключается в необходимости формировать резервы в пандемию.
Регулятор отметил, что, несмотря на опасения, в 2020 г. не произошло значительного ухудшения качества кредитов благодаря мерам поддержки заемщиков — в том числе реструктуризации. Доля проблемных и безнадежных ссуд в корпоративном сегменте к концу ноября составила 10,1% против 11% в начале года. В сегменте потребкредитования наблюдался рост с 7,5% до 9%. В ипотечном портфеле доля проблемных займов не изменилась и составила 1,4%.
Данилов предупредил, что 2021 г. будет непростым из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Однако банки имеют достаточный запас капитала, отметил представитель регулятора, подчеркнув, что сложившаяся ситуация «дает основания для сдержанного оптимизма».