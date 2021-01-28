Чистая прибыль банков в пандемию приблизилась к рекорду

Он отметил, что за год прирост корпоративных кредитов составил 9,9%, что почти в два раза выше показателя 2019 г. Кроме того, рекордно — на 25% — увеличился ипотечный портфель, чему способствовало снижение ставок на приобретение жилья и реализация льготной государственной программы под 6,5% на недвижимость в новостройках. Потребительское кредитование продемонстрировало худший результат с 2017 г., но все же выросло на 9,2%.