Валютные сбережения россиян рекордно выросли с начала пандемии

За год текущие счета россиян пополнились на $8,3 млрд. Именно на них пришелся основной приток валюты. Наибольший отток же наблюдался в области депозитов: клиенты забрали с них $12,8 млрд. Тем не менее общий объем средств в декабре 2020 г. увеличился на 0,9% — до $61,8 млрд.