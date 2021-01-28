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Валютные сбережения россиян рекордно выросли с начала пандемии

Ведомости

Объем сбережений россиян в иностранной валюте в декабре прошлого года достиг $92,1 млрд, следует из материалов Банка России. Это максимальный показатель за время пандемии, в течение которой наблюдался отток валюты со счетов и депозитов граждан.

При этом текущий показатель все еще меньше того, что был в начале 2020 г. Тогда объем валютных сбережений составлял $96,5 млрд.

За год текущие счета россиян пополнились на $8,3 млрд. Именно на них пришелся основной приток валюты. Наибольший отток же наблюдался в области депозитов: клиенты забрали с них $12,8 млрд. Тем не менее общий объем средств в декабре 2020 г. увеличился на 0,9% — до $61,8 млрд.

Ранее сегодня в докладе «О развитии банковского сектора» ЦБ сообщил, что годовой прирост средств физлиц в банках составил 4,2%, что существенно ниже 9,7% в 2019 г. Регулятор объяснил это снятием наличных денег в острую фазу пандемии, а также уходом в альтернативные инструменты для получения дохода на фоне снижения ставок по вкладам. 

22 января ЦБ сообщил о повышении спроса россиян на валюту в конце 2020 г. Так, в ноябре-декабре объем купленной населением валюты в крупнейших банках и на Московской бирже составил порядка $4,7 млрд. Большую часть этих средств — $4,2 млрд — граждане положили на вклады.

Ранее по теме: ЦБ сообщил о повышенном спросе россиян на валюту в конце 2020 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных