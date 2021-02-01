Brand Finance признала «Сбер» самым сильным банковским брендом мира
«Сбер» стал самым сильным банковским брендом в 2021 г., следует из рейтинга Brand Finance Banking 500. Российский банк набрал 92 балла из 100 возможных и опередил крупнейший частный банк Индонезии Bank Central Asia (BCA).
Обе кредитные организации имеют высший рейтинг бренда на уровне ААА+. В марте 2020 г. они разделили лидерство, набрав по 91,6 баллов каждый. Теперь же BCA на втором месте, так как его показатели не изменились.
«Как крупнейший банк в России Сбербанк извлек выгоду из стабильного бренда и высокого уровня лояльности клиентов. Этому способствовал недавний ребрендинг, направленный на консолидацию экосистемы услуг, в том числе банковских, медицинских и логистических, вокруг бренда «Сбер»» — отметили эксперты.
При этом самым дорогим банковским брендом в мире был признан китайский коммерческий банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Аналитики Brand Finance оценили его стоимость после падения на 10% в 2020 г. в $72,8 млрд. Второе и третье места заняли China Construction Bank и Agricultural Bank of China — $59,6 млрд и $53,1 млрд соответственно.
Ранее, 26 января, Brand Finance сообщила, что «Сбер» занял 180 позицию в рейтинге самых дорогих брендов мира. При этом среди российских компаний он оказался первым.