Brand Finance признала «Сбер» самым сильным банковским брендом мира

При этом самым дорогим банковским брендом в мире был признан китайский коммерческий банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Аналитики Brand Finance оценили его стоимость после падения на 10% в 2020 г. в $72,8 млрд. Второе и третье места заняли China Construction Bank и Agricultural Bank of China — $59,6 млрд и $53,1 млрд соответственно.