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Brand Finance признала «Сбер» самым сильным банковским брендом мира

Ведомости

«Сбер» стал самым сильным банковским брендом в 2021 г., следует из рейтинга Brand Finance Banking 500. Российский банк набрал 92 балла из 100 возможных и опередил крупнейший частный банк Индонезии Bank Central Asia (BCA).

Обе кредитные организации имеют высший рейтинг бренда на уровне ААА+. В марте 2020 г. они разделили лидерство, набрав по 91,6 баллов каждый. Теперь же BCA на втором месте, так как его показатели не изменились.

«Как крупнейший банк в России Сбербанк извлек выгоду из стабильного бренда и высокого уровня лояльности клиентов. Этому способствовал недавний ребрендинг, направленный на консолидацию экосистемы услуг, в том числе банковских, медицинских и логистических, вокруг бренда «Сбер»» — отметили эксперты.

При этом самым дорогим банковским брендом в мире был признан китайский коммерческий банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Аналитики Brand Finance оценили его стоимость после падения на 10% в 2020 г. в $72,8 млрд. Второе и третье места заняли China Construction Bank и Agricultural Bank of China — $59,6 млрд и $53,1 млрд соответственно.

Ранее, 26 января, Brand Finance сообщила, что «Сбер» занял 180 позицию в рейтинге самых дорогих брендов мира. При этом среди российских компаний он оказался первым. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных