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Объем выдач российского гражданства в пандемию достиг рекорда

Ведомости

В 2020 г. российское гражданство получили 656,3 тыс. человек, что является максимальным показателем как минимум с начала века, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»), которая изучила миграционную статистику МВД.

Предыдущий рекорд — более 500 тыс. выдач — был зафиксирован в стране в 2005 г. Эксперты отмечают, что получить российское гражданство с каждым годом становится все легче из-за смягчения миграционной политики государства. Например, жители Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Украины и лица с гражданством бывшего СССР могут сделать это по упрощенной схеме. Эта схема доступна также еще ряду лиц.

«В 2018 г. гражданство стали оформлять на 4% чаще (всего за год иностранцам и лицам без гражданства было выдано 269,4 тыс. паспортов), а в 2019 г., после упрощения процедуры для жителей ДНР и ЛНР, выдачи российских паспортов увеличились год к году сразу на 85% (до 497,8 тыс.), в 2020 г. — на 32%» — рассказали аналитики.

Больше половины российских паспортов в 2020 г. были выданы украинцам: на них пришлось 62,4% или 409,5 тыс. человек от общего объема выдач, рассказали в FinExpertiza. В основном это произошло за счет жителей Донбасса. В пятерку лидеров вошли также граждане Таджикистана (9,7%, или 63,4 тыс. чел.), Казахстана (6,6% или 43,4 тыс. чел.), Армении (4,7% или 30,5 тыс. чел.) и Узбекистана (3,5%, или 23,1 тыс. чел.).

Кроме того, гражданством обзавелись 203 жителя Германии, 148 американцев, 90 греков, 86 итальянцев и 78 французов. 1,2% всех выдач пришлись также на лиц без гражданства. 

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что существенный уровень миграционного потока «компенсирует естественную убыль российского населения и в особенности сокращение его трудоспособной части». Ранее, 28 января Росстат сообщил, что в 2020 г. население России впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тыс. человек.

Ранее по теме: Население России впервые за 15 лет снизилось более чем на 500 000 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных