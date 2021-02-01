Объем выдач российского гражданства в пандемию достиг рекорда

«В 2018 г. гражданство стали оформлять на 4% чаще (всего за год иностранцам и лицам без гражданства было выдано 269,4 тыс. паспортов), а в 2019 г., после упрощения процедуры для жителей ДНР и ЛНР, выдачи российских паспортов увеличились год к году сразу на 85% (до 497,8 тыс.), в 2020 г. — на 32%» — рассказали аналитики.