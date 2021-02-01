Объем выдач российского гражданства в пандемию достиг рекорда
В 2020 г. российское гражданство получили 656,3 тыс. человек, что является максимальным показателем как минимум с начала века, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»), которая изучила миграционную статистику МВД.
Предыдущий рекорд — более 500 тыс. выдач — был зафиксирован в стране в 2005 г. Эксперты отмечают, что получить российское гражданство с каждым годом становится все легче из-за смягчения миграционной политики государства. Например, жители Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Украины и лица с гражданством бывшего СССР могут сделать это по упрощенной схеме. Эта схема доступна также еще ряду лиц.
«В 2018 г. гражданство стали оформлять на 4% чаще (всего за год иностранцам и лицам без гражданства было выдано 269,4 тыс. паспортов), а в 2019 г., после упрощения процедуры для жителей ДНР и ЛНР, выдачи российских паспортов увеличились год к году сразу на 85% (до 497,8 тыс.), в 2020 г. — на 32%» — рассказали аналитики.
Больше половины российских паспортов в 2020 г. были выданы украинцам: на них пришлось 62,4% или 409,5 тыс. человек от общего объема выдач, рассказали в FinExpertiza. В основном это произошло за счет жителей Донбасса. В пятерку лидеров вошли также граждане Таджикистана (9,7%, или 63,4 тыс. чел.), Казахстана (6,6% или 43,4 тыс. чел.), Армении (4,7% или 30,5 тыс. чел.) и Узбекистана (3,5%, или 23,1 тыс. чел.).
Кроме того, гражданством обзавелись 203 жителя Германии, 148 американцев, 90 греков, 86 итальянцев и 78 французов. 1,2% всех выдач пришлись также на лиц без гражданства.
Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что существенный уровень миграционного потока «компенсирует естественную убыль российского населения и в особенности сокращение его трудоспособной части». Ранее, 28 января Росстат сообщил, что в 2020 г. население России впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тыс. человек.