Греф назвал «Сбер» самой частой мишенью атак хакеров в Европе
В настоящий момент «Сбер» чаще других учреждений Европы подвергается хакерским атакам, но успешно отражает их, рассказал глава кредитной организации Герман Греф, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации с презентацией об искусственном интеллекте (ИИ).
«Мы являемся самым атакуемым учреждением Европы. Каждый день искусственный интеллект внутри нашего Центра кибербезопасности анализирует миллиарды событий. За весь этот период времени мы не допустили ни одного проникновения в наши системы», — рассказал он.
Греф подчеркнул, что ИИ защищает не только саму кредитную организацию, но и ее клиентов. По словам банкира, граждане, пользующиеся услугами «Сбера», защищены на 97% случаев: системы распознают, что человек пытается перевести средства мошеннику.
«В 97% случаев наши алгоритмы это (мошенничество. — прим. ред.) распознают, останавливают эти транзакции, связываются с человеком, человек подтверждает, что делал эту транзакцию, а мы ему говорим, что это был мошенник», — сказал Греф.
При этом, по словам главы банка, сейчас злоумышленники тоже используют ИИ для обмана людей. Например, подделывают голос и внешность человека с помощью технологии deepfake, чтобы проводить мошеннические операции. Кибербезопасность Греф назвал ключевым трендом современного мира.
В июне зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в 2020 г. российская экономика потеряет из-за киберпреступности 3,5 трлн руб. Он добавил тогда, что эта сумма может увеличиться в два раза в 2021 г.