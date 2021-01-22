В ЦБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников

«Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», — отметили в ЦБ.