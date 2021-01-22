В ЦБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Телефонные мошенники начали представляться сотрудниками МВД и других правоохранительных органов и сообщать о возбуждении в отношении клиентов банков уголовных дел, сообщает Центральный банк (ЦБ).
«Таким образом злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях и так далее. Эта информация используется мошенниками для хищения денег со счетов граждан», — говорится в сообщении регулятора.
ЦБ проинформировал банки об увеличении количества случаев такого мошенничества и рекомендовал учитывать этот сценарий при организации работы службы поддержки клиентов.
«Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», — отметили в ЦБ.
Помимо этого, никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, напомнил регулятор.
Согласно данным исследования, проведенного Банком России, практически каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством. При этом среди компаний показатель меньше — со злоумышленниками имела дело примерно треть респондентов.