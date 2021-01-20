Число преступлений с использованием интернета выросло более чем на 91%
Число преступлений, которые были совершены в России в 2020 г. с использованием интернета, за год выросло на 91,3%, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) в отчете о состоянии преступности в стране.
В целом за прошлый год количество зарегистрированных противозаконных деяний увеличилось на 1%, в том числе тяжких и особо тяжких на 14%. В МВД подчеркнули, что основной причиной роста числа последних стали преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
«В отчетном периоде число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети «Интернет» – на 91,3%, при помощи средств мобильной связи – на 88,3%» – рассказали в ведомстве.
При этом в МВД отметили сокращение количества преступлений против личности на 5,1%. В 2020 г. зарегистрировано на 3,2% меньше убийств и покушений, чем в 2019, и на 6,7% меньше случаев умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. В итоге число погибших в результате таких деяний снизилось на 5,2%, а лиц, которым причинен тяжкий вред здоровью, – на 6,9%.
На 21,7% сократилось также количество разбоев, на 16,2% – грабежей, на 3% – краж. Также в МВД заявили, что в 2020 г. стало безопаснее в общественных местах. Так, на улицах, площадях, в парках и скверах было зафиксировано на 9,9% меньше преступлений по сравнению с 2019 годом.
Ранее, в начале сентября, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что число звонков от мошенников в адрес клиентов банков и других финансовых организаций выросло на 200%. О появлении новых способов обмана граждан во время пандемии сообщал также Роспотребнадзор. Среди них – продажи медицинских или околомедицинских товаров, требующих предоплаты, а также платные анализы или оформление «специального» электронного пропуска во время режима самоизоляции.