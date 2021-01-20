Число преступлений с использованием интернета выросло более чем на 91%

При этом в МВД отметили сокращение количества преступлений против личности на 5,1%. В 2020 г. зарегистрировано на 3,2% меньше убийств и покушений, чем в 2019, и на 6,7% меньше случаев умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. В итоге число погибших в результате таких деяний снизилось на 5,2%, а лиц, которым причинен тяжкий вред здоровью, – на 6,9%.