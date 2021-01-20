Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Число преступлений с использованием интернета выросло более чем на 91%

Ведомости

Число преступлений, которые были совершены в России в 2020 г. с использованием интернета, за год выросло на 91,3%, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) в отчете о состоянии преступности в стране.

В целом за прошлый год количество зарегистрированных противозаконных деяний увеличилось на 1%, в том числе тяжких и особо тяжких на 14%. В МВД подчеркнули, что основной причиной роста числа последних стали преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

«В отчетном периоде число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети «Интернет» – на 91,3%, при помощи средств мобильной связи – на 88,3%» – рассказали в ведомстве.

При этом в МВД отметили сокращение количества преступлений против личности на 5,1%. В 2020 г. зарегистрировано на 3,2% меньше убийств и покушений, чем в 2019, и на 6,7% меньше случаев умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. В итоге число погибших в результате таких деяний снизилось на 5,2%, а лиц, которым причинен тяжкий вред здоровью, – на 6,9%.

На 21,7% сократилось также количество разбоев, на 16,2% – грабежей, на 3% – краж. Также в МВД заявили, что в 2020 г. стало безопаснее в общественных местах. Так, на улицах, площадях, в парках и скверах было зафиксировано на 9,9% меньше преступлений по сравнению с 2019 годом.

Ранее, в начале сентября, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что число звонков от мошенников в адрес клиентов банков и других финансовых организаций выросло на 200%. О появлении новых способов обмана граждан во время пандемии сообщал также Роспотребнадзор. Среди них – продажи медицинских или околомедицинских товаров, требующих предоплаты, а также платные анализы или оформление «специального» электронного пропуска во время режима самоизоляции.

Ранее по теме: Число звонков мошенников клиентам банков в период пандемии выросло втрое

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных