ЦБ назвал долю столкнувшихся с мошенниками граждан

В ЦБ также отметили повышение уровня доверия граждан к безопасности электронных технологий и сервисов банков в 2020 г. Он вырос до 73,32% против 70,93% в 2019 г. Примечательно, что данный показатель среди физических лиц выше, чем у компаний. Он составляет порядка 74% и 72% соответственно, рассказали в ЦБ.