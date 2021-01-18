ЦБ назвал долю столкнувшихся с мошенниками граждан
Практически каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством, говорится в исследовании, проведенном Банком России (есть в распоряжении «Ведомостей»). Среди компаний показатель меньше — со злоумышленниками имела дело примерно треть респондентов. В опросе приняли участие 198 юридических и более 41,6 тыс. физических лиц.
«Порядка 30% опрошенных юридических лиц сталкивались с мошенниками, среди физических лиц этот показатель составляет около 48%. То есть фактически каждый второй человек в России сталкивался с мошенниками», — говорится в результатах исследования регулятора.
В ЦБ также отметили повышение уровня доверия граждан к безопасности электронных технологий и сервисов банков в 2020 г. Он вырос до 73,32% против 70,93% в 2019 г. Примечательно, что данный показатель среди физических лиц выше, чем у компаний. Он составляет порядка 74% и 72% соответственно, рассказали в ЦБ.
Также участников исследования попросили оценить действия банков при совершении против их клиентов мошеннических действий по 10-балльной шкале. Среди граждан средняя оценка составила 6,87 баллов, а организаций — 6,32. Годом ранее показатели были 6,47 и 6,46 баллов соответственно.
Ранее Банк России назвал пять признаков телефонного мошенничества. Тогда регулятор подчеркнул, что любой звонок или сообщение от незнакомого человека должен вызывать подозрение сам по себе, даже если собеседник представляется сотрудником банка, полиции или магазина.