Банки выступили против законопроекта о защите минимального дохода должников
«Такая дополнительная мера поддержки должников может привести к увеличению стоимости кредитных продуктов для таких лиц в связи с сокращением источников погашения кредита», — заявили в АБР. Так, если придется учитывать «защищенную» часть средств на счету клиента, кредитные организации будут вынуждены переоценивать риски в сторону их повышения, уточнил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.
Он добавил, что банки также могут потребовать от части клиентов дополнительного обеспечения по ссудам. Еще одним аргументом против законопроекта в АБР назвали усложнение механизма расчета платежеспособности заемщиков.
Банки пояснили, что сейчас величина прожиточного минимума, на которую ориентируются авторы предложенного законопроекта, в разных регионах рассчитывается по-своему. Поэтому подразделениям Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и банкам придется каждый раз уточнять величину предельного взыскания. Это, в свое очередь, увеличит издержки и сроки исполнительного производства.
Наконец, в соответствии с нормами законопроекта получится так, что нельзя будет обращать взыскания на средства должников, доход которых совпадает с величиной прожиточного минимума. На 2021 г. он установлен на уровне 12 702 руб.