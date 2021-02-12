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Банки выступили против законопроекта о защите минимального дохода должников

Ведомости

Ассоциация банков России (АБР) выступила против законопроекта, который предполагает сохранение защищенной от взыскания суммы в размере величины прожиточного минимума на счетах должников, сообщает РБК. По мнению ассоциации, реализация нормы приведет к росту ставок по кредитам.

«Такая дополнительная мера поддержки должников может привести к увеличению стоимости кредитных продуктов для таких лиц в связи с сокращением источников погашения кредита», — заявили в АБР. Так, если придется учитывать «защищенную» часть средств на счету клиента, кредитные организации будут вынуждены переоценивать риски в сторону их повышения, уточнил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

Он добавил, что банки также могут потребовать от части клиентов дополнительного обеспечения по ссудам. Еще одним аргументом против законопроекта в АБР назвали усложнение механизма расчета платежеспособности заемщиков. 

Банки пояснили, что сейчас величина прожиточного минимума, на которую ориентируются авторы предложенного законопроекта, в разных регионах рассчитывается по-своему. Поэтому подразделениям Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и банкам придется каждый раз уточнять величину предельного взыскания. Это, в свое очередь, увеличит издержки и сроки исполнительного производства. 

Наконец, в соответствии с нормами законопроекта получится так, что нельзя будет обращать взыскания на средства должников, доход которых совпадает с величиной прожиточного минимума. На 2021 г. он установлен на уровне 12 702 руб. 

Ранее по теме: Бедным должникам будут оставлять прожиточный минимум

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных