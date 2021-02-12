Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Доля безналичных платежей в России достигла 70%

Ведомости

Доля безналичных платежей в России за 2020 г. выросла на 6 п.п., достигнув 70%, сообщила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«По итогам 2020 года мы вышли на уровень около 70% безналичных платежей. Это больше, чем мы ожидали в начале года. Конечно, в условиях пандемии был дополнительный стимул пользоваться безналичными платежами. Плюс наши регулятивные меры, о которых мы говорили, тоже сделали безналичные платежи более привлекательными», — сказала она.

Набиуллина отметила, что этот показатель и дальше продолжит расти, однако уже не столь высокими темпами. Она объяснила это тем, что сейчас доля проникновения безналичных платежей в стране уже достаточно высокая, так что «каждый процентный пункт будет даваться чуть сложнее».

По итогам 2019 г. доля безналичных платежей в совокупном обороте розничной торговли превысила 64%, следует из материалов ЦБ. Регулятор отчитался, что в национальную платежную систему на тот момент входила 31 платежная система, а также 486 операторов по переводу денежных средств и свыше 500 платежных агентов и банковских платежных агентов.

Оценка ЦБ оказалась выше той, что зафиксировали в январе 2021 г. аналитики «Сбера». По их подсчетам, доля безналичных платежей в России в прошлом году составила 54,1%, что на 4,9 п.п. выше показателя предыдущего года в 49,2%. Однако и это значение является рекордным для рынка. 

В «Сбере» такую динамику объяснили изменением потребительских привычек россиян. На фоне пандемии они стали избегать лишних контактов с загрязненными поверхностями, в том числе с наличными деньгами.

Ранее по теме: Доля безналичного оборота в России обновила исторический максимум

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных