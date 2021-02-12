Доля безналичных платежей в России достигла 70%
Доля безналичных платежей в России за 2020 г. выросла на 6 п.п., достигнув 70%, сообщила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«По итогам 2020 года мы вышли на уровень около 70% безналичных платежей. Это больше, чем мы ожидали в начале года. Конечно, в условиях пандемии был дополнительный стимул пользоваться безналичными платежами. Плюс наши регулятивные меры, о которых мы говорили, тоже сделали безналичные платежи более привлекательными», — сказала она.
Набиуллина отметила, что этот показатель и дальше продолжит расти, однако уже не столь высокими темпами. Она объяснила это тем, что сейчас доля проникновения безналичных платежей в стране уже достаточно высокая, так что «каждый процентный пункт будет даваться чуть сложнее».
По итогам 2019 г. доля безналичных платежей в совокупном обороте розничной торговли превысила 64%, следует из материалов ЦБ. Регулятор отчитался, что в национальную платежную систему на тот момент входила 31 платежная система, а также 486 операторов по переводу денежных средств и свыше 500 платежных агентов и банковских платежных агентов.
Оценка ЦБ оказалась выше той, что зафиксировали в январе 2021 г. аналитики «Сбера». По их подсчетам, доля безналичных платежей в России в прошлом году составила 54,1%, что на 4,9 п.п. выше показателя предыдущего года в 49,2%. Однако и это значение является рекордным для рынка.
В «Сбере» такую динамику объяснили изменением потребительских привычек россиян. На фоне пандемии они стали избегать лишних контактов с загрязненными поверхностями, в том числе с наличными деньгами.