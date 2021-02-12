Траты населения на подарки ко Дню святого Валентина выросли в 1,5 раза

На втором месте по темпам прироста трат в этом году оказались магазины косметических товаров. Их выручка по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. увеличилась на 44% — до 419 млн руб., а число транзакций — на 21%, до 306 тыс. руб. Средний чек при этом составил 1985 руб., что на 14% больше, чем в прошлом году.