Траты населения на подарки ко Дню святого Валентина выросли в 1,5 раза
За неделю до Дня святого Валентина жители России потратили в магазинах и салонах, где можно приобрести подарки и сувениры к празднику, около 12 млрд руб. — на 57% больше, чем в 2020 г., следует из статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.
«Наиболее заметно за неделю перед праздником вырос спрос в магазинах электроники — на 64% год к году, до 10 млрд рублей. Количество транзакций в этом сегменте увеличилось на 42%, при этом россияне стали выбирать более дорогие электронные устройства — средний чек по ним увеличился на 16% и достиг 6280 рублей», — посчитали аналитики.
На втором месте по темпам прироста трат в этом году оказались магазины косметических товаров. Их выручка по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. увеличилась на 44% — до 419 млн руб., а число транзакций — на 21%, до 306 тыс. руб. Средний чек при этом составил 1985 руб., что на 14% больше, чем в прошлом году.
В парикмахерских оборот вырос на 22%, в SPA-салонах — на 16%. Их общий объем выручки достиг 506 млн руб. Средний чек в этих заведениях составил 2,5 тыс. руб. и 6 тыс. руб. соответственно.
На подарки в ювелирных магазинах жители страны потратили 318 млн руб., что превышает прошлогодние показатели на 35%. В то же время средняя сумма покупки украшений и драгоценностей снизилась на 2% — до 20,5 тыс. руб.
Однако в магазинах мужской одежды и подарков траты россиян снизились год к году до 145 млн руб. Так, продавцы подарков потеряли 6% выручки, хотя число транзакций там выросло на такую же величину. Средний чек упал на 12% — до 790 руб. Такое же снижение средней суммы покупки зафиксировано и в магазинах мужской одежды. Средний чек составил 4,5 тыс. руб. Снизился на 3% и общий оборот — до 29 млн руб.