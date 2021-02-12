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Траты населения на подарки ко Дню святого Валентина выросли в 1,5 раза

Ведомости

За неделю до Дня святого Валентина жители России потратили в магазинах и салонах, где можно приобрести подарки и сувениры к празднику, около 12 млрд руб. — на 57% больше, чем в 2020 г., следует из статистики эквайрингового бизнеса ВТБ

«Наиболее заметно за неделю перед праздником вырос спрос в магазинах электроники — на 64% год к году, до 10 млрд рублей. Количество транзакций в этом сегменте увеличилось на 42%, при этом россияне стали выбирать более дорогие электронные устройства — средний чек по ним увеличился на 16% и достиг 6280 рублей», — посчитали аналитики.

На втором месте по темпам прироста трат в этом году оказались магазины косметических товаров. Их выручка по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. увеличилась на 44% — до 419 млн руб., а число транзакций — на 21%, до 306 тыс. руб. Средний чек при этом составил 1985 руб., что на 14% больше, чем в прошлом году.

В парикмахерских оборот вырос на 22%, в SPA-салонах — на 16%. Их общий объем выручки достиг 506 млн руб. Средний чек в этих заведениях составил 2,5 тыс. руб. и 6 тыс. руб. соответственно.

На подарки в ювелирных магазинах жители страны потратили 318 млн руб., что превышает прошлогодние показатели на 35%. В то же время средняя сумма покупки украшений и драгоценностей снизилась на 2% — до 20,5 тыс. руб.

Однако в магазинах мужской одежды и подарков траты россиян снизились год к году до 145 млн руб. Так, продавцы подарков потеряли 6% выручки, хотя число транзакций там выросло на такую же величину. Средний чек упал на 12% — до 790 руб. Такое же снижение средней суммы покупки зафиксировано и в магазинах мужской одежды. Средний чек составил 4,5 тыс. руб. Снизился на 3% и общий оборот — до 29 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных