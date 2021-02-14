Курс биткойна впервые преодолел отметку в $49 000
Курс биткойна побил исторический рекорд, впервые поднявшись выше $49 000, следует из данных портала Coinmarketcap.
По данным портала, в моменте биткойн стоил $49,125,11. По состоянию на 10:20 его курс стабилизировался на отметке $48,747,51 (+2,05%).
Резкий рост стоимости криптовалют начался 8 февраля после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойна на $1,5 млрд.
Биткойн рос быстрыми темпами с конца октября. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — $29,4 тыс. 8 января он достиг $41 950. Однако к 11 января он подешевел более чем на 20% — до $33,2 тыс., возобновив рост в начале февраля.
Биткойн — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г.