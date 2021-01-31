Давосский форум объявил войну независимым криптовалютам

Цифровые деньги стали одной из основных тем прошедшего на прошлой неделе Давосского форума. Причем, как и следовало ожидать от мирового правительства, участники форума выступили с жесткой критикой децентрализованных криптовалют, эмиссия которых никак не контролируется центробанками. «Цифровые инновации в платежах останутся с нами навсегда, но криптовалюты долго не протянут», – заявил управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. По его мнению, криптовалюты сегодня существуют совсем не в том виде, в котором они задумывались изначально. В частности, «биткойн сегодня не соответствует задекларированным в его проспекте эмиссии целям».