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Давосский форум объявил войну независимым криптовалютам

Будущее должно принадлежать цифровым валютам центробанков, решили в Давосе
Александр Лесных
Биткойн сегодня совсем не то, что анонсировалось в проспекте его эмиссии, заявили в Давосе /Максим Стулов / Ведомости

Цифровые деньги стали одной из основных тем прошедшего на прошлой неделе Давосского форума. Причем, как и следовало ожидать от мирового правительства, участники форума выступили с жесткой критикой децентрализованных криптовалют, эмиссия которых никак не контролируется центробанками. «Цифровые инновации в платежах останутся с нами навсегда, но криптовалюты долго не протянут», – заявил управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. По его мнению, криптовалюты сегодня существуют совсем не в том виде, в котором они задумывались изначально. В частности, «биткойн сегодня не соответствует задекларированным в его проспекте эмиссии целям».

Главная претензия регуляторов к существующим криптовалютам – их высокая волатильность и практически произвольная стоимость, не привязанная ни к каким реальным активам. Как подчеркнул Бейли, людям нужны расчетные средства со стабильной стоимостью и «они должны быть уверены, что их деньги не изменятся в цене по пути к получателю». Поэтому участники Давосского форума пришли к выводу, что будущее должно принадлежать цифровым валютам центральных банков (central bank digital currency – CBDC), жестко привязанным к уже существующим деньгам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных