Давосский форум объявил войну независимым криптовалютам

Давосский форум объявил войну независимым криптовалютамБудущее должно принадлежать цифровым валютам центробанков, решили в Давосе
Цифровые деньги стали одной из основных тем прошедшего на прошлой неделе Давосского форума. Причем, как и следовало ожидать от мирового правительства, участники форума выступили с жесткой критикой децентрализованных криптовалют, эмиссия которых никак не контролируется центробанками. «Цифровые инновации в платежах останутся с нами навсегда, но криптовалюты долго не протянут», – заявил управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. По его мнению, криптовалюты сегодня существуют совсем не в том виде, в котором они задумывались изначально. В частности, «биткойн сегодня не соответствует задекларированным в его проспекте эмиссии целям».
Главная претензия регуляторов к существующим криптовалютам – их высокая волатильность и практически произвольная стоимость, не привязанная ни к каким реальным активам. Как подчеркнул Бейли, людям нужны расчетные средства со стабильной стоимостью и «они должны быть уверены, что их деньги не изменятся в цене по пути к получателю». Поэтому участники Давосского форума пришли к выводу, что будущее должно принадлежать цифровым валютам центральных банков (central bank digital currency – CBDC), жестко привязанным к уже существующим деньгам.