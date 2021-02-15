Газпромбанк будет следить за использованием средств «Сколково»
Газпромбанк в рамках подписанного соглашения будет оказывать фонду «Сколково» услугу по банковскому сопровождению грантов, предоставленных на поддержку пилотных проектов внедрения российских цифровых технологий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.
Услуга банковского сопровождения контрактов Газпромбанка поможет обеспечить контроль за расходами получателей грантов, их соответствие подписанному с фондом договору через систему отдельных счетов, открываемых для получателей грантов, рассказали в Газпромбанке. «Проекты, поддерживаемые фондом, направлены на развитие российских продуктов, сервисов и решений, созданных на базе цифровых технологий, и на цифровую трансформацию приоритетных отраслей», — говорится в сообщении.
Общий объем грантов, о которых идет речь, может составить до 5 млрд руб. Предполагается, что сотрудничество банка со «Сколково» в рамках заключенного соглашения продлится до 2024 г.
Подобная услуга востребована при реализации как частных, так и государственных инвестиционных проектов из разных сфер экономики, включая строительную и нефтегазовую отрасли. Подобное решение позволяет контролировать траты по национальным проектам и федеральным целевым программам.
При этом самому Газпромбанку данный договор поможет расширить область применения банковского сопровождения и привлечь новых клиентов. Это, в свою очередь, повысит уровень присутствия кредитной организации в проектах, связанных с инновационными решениями и цифровыми технологиями, пояснил начальник департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олег Мельников.