Газпромбанк будет следить за использованием средств «Сколково»

Услуга банковского сопровождения контрактов Газпромбанка поможет обеспечить контроль за расходами получателей грантов, их соответствие подписанному с фондом договору через систему отдельных счетов, открываемых для получателей грантов, рассказали в Газпромбанке. «Проекты, поддерживаемые фондом, направлены на развитие российских продуктов, сервисов и решений, созданных на базе цифровых технологий, и на цифровую трансформацию приоритетных отраслей», — говорится в сообщении.