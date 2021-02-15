Выручка медлабораторий выросла на треть после начала вакцинации от COVID-19
Российские медицинские лаборатории в первые три недели после начала массовой вакцинации населения от коронавируса заработали 170 млн руб., что на 35% больше, чем в сопоставимый период 2020 г., следует из данных статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.
Массовая вакцинация населения страны от коронавируса стартовала 18 января. С того момента люди провели в лабораториях 72 тыс. транзакций — почти на четверть (23%) больше того же периода прошлого года и на 37% — трех предыдущих недель. При этом средняя сумма операции сократилась более чем вдвое — до 4,5 тыс. руб.
«Старт массовой вакцинации от коронавируса позволил медицинским лабораториям предложить клиентам новые актуальные услуги — чек-ап ключевых показателей перед вакцинацией, а также специальные тесты для определения антител, сформировавшихся после вакцины. Эти услуги оказались востребованы, так как многие из вакцинирующихся относятся к своему здоровью очень ответственно», — пояснил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
По данным банка, объем транзакций, осуществленных в лабораториях, где проводят ПЦР-тесты и тесты на уровень антител к коронавирусу, вырос за три недели после старта массовой вакцинации на 31%. При этом в целом в 2020 г. выручка российских медлабораторий увеличилась на 8% — до 2,36 млрд руб. Объем транзакций рос почти каждый месяц. Исключениями были только март, апрель и май, когда в стране действовал режим самоизоляции. Число транзакций за год увеличилось на 7%.
Киричек отметил, что данные показатели будут расти по мере ускорения темпов вакцинации от коронавируса в стране. Однако после достижения определенного показателя привитых граждан спрос на услуги медлабораторий стабилизируется и летом может начать снижение, заявил представитель ВТБ.
По данным оперштаба на 15 февраля, за время пандемии коронавирус был обнаружен более чем у 4 млн россиян, из которых 80,5 тыс. человек умерли. За последние сутки инфекцию выявили у 14 207 граждан — это минимум с 13 октября прошлого года.
10 февраля заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал, что почти 2 млн россиян прошли оба этапа вакцинации российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Более 2 млн человек пока получили только один компонент препарата.