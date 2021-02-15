Выручка медлабораторий выросла на треть после начала вакцинации от COVID-19

По данным банка, объем транзакций, осуществленных в лабораториях, где проводят ПЦР-тесты и тесты на уровень антител к коронавирусу, вырос за три недели после старта массовой вакцинации на 31%. При этом в целом в 2020 г. выручка российских медлабораторий увеличилась на 8% — до 2,36 млрд руб. Объем транзакций рос почти каждый месяц. Исключениями были только март, апрель и май, когда в стране действовал режим самоизоляции. Число транзакций за год увеличилось на 7%.