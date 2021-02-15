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ЦБ проведет обучающий курс по кибербезопасности для финансовых организаций

Ведомости

Банк России проведет обучающий курс по кибербезопасности для финансовых организаций, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Основными темами станут обеспечение информационной безопасности финансовой сферы, киберриски в цифровой экономике, повышение эффективности взаимодействия государственных структур и бизнеса для противодействия киберпреступлениям», – говорится в сообщении.

Особое внимание ЦБ будет уделять тому, насколько эффективно банки могут обеспечивать собственную информационную безопасность и защищать деньги клиентов от кибермошенников, объяснил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

Лекции и практические занятия будут вести сотрудники ЦБ и правоохранительных органов, представители кредитно-финансовой сферы, российские и зарубежные эксперты. Курс стартует 15 февраля в дистанционном режиме. Ожидается, что пройти обучение смогут более 2500 специалистов.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что число киберпреступлений в России выросло более чем в 11 раз за последние пять лет. Одно из четырех регистрируемых преступлений приходится на совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных