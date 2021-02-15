ЦБ проведет обучающий курс по кибербезопасности для финансовых организаций
Банк России проведет обучающий курс по кибербезопасности для финансовых организаций, сообщила пресс-служба ЦБ.
«Основными темами станут обеспечение информационной безопасности финансовой сферы, киберриски в цифровой экономике, повышение эффективности взаимодействия государственных структур и бизнеса для противодействия киберпреступлениям», – говорится в сообщении.
Особое внимание ЦБ будет уделять тому, насколько эффективно банки могут обеспечивать собственную информационную безопасность и защищать деньги клиентов от кибермошенников, объяснил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.
Лекции и практические занятия будут вести сотрудники ЦБ и правоохранительных органов, представители кредитно-финансовой сферы, российские и зарубежные эксперты. Курс стартует 15 февраля в дистанционном режиме. Ожидается, что пройти обучение смогут более 2500 специалистов.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что число киберпреступлений в России выросло более чем в 11 раз за последние пять лет. Одно из четырех регистрируемых преступлений приходится на совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.