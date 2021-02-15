ЦБ проведет обучающий курс по кибербезопасности для финансовых организаций

Ранее Генпрокуратура сообщила, что число киберпреступлений в России выросло более чем в 11 раз за последние пять лет. Одно из четырех регистрируемых преступлений приходится на совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.