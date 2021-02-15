«Коммерсантъ» узнал о новой схеме мошенничества со счетами юрлиц

В документе отмечается, что участились атаки на системы ДБО банков, в первую очередь на мобильные приложения, а также в связи с особенностями обработки банком платежей и работе антифрод-систем (используются банками для оценки транзакций и выявления подозрительных и мошеннических операций). В ЦБ оценили вероятность повторения подобных попыток как высокую и посоветовали банкам провести проверки систем ДБО на уязвимости. Если банк выявит такую атаку, нужно дополнительно проверить принадлежность счетов, которые используются в банковских операциях в авторизованной учетной записи клиента, говорится в письме.