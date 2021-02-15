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«Коммерсантъ» узнал о новой схеме мошенничества со счетами юрлиц

Ведомости

Мошенники начали использовать систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для кражи денег со счетов юрлиц, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ЦБ банкам. 

В своем письме, согласно данным газеты, ЦБ описывает следующий инцидент: злоумышленник заходил в мобильное приложение банка под легальным логином и паролем. Затем он переводил приложение в режим отладки, изучал порядок и структуру вызовов API (программный интерфейс приложения) системы ДБО. Зная параметры API-запросов, мошенник формировал распоряжение на перевод денег и указывал в поле «Номер счета отправителя» счет жертвы, говорится в документе. Номера счетов аферисты узнавали в открытых источниках. 

В документе отмечается, что участились атаки на системы ДБО банков, в первую очередь на мобильные приложения, а также в связи с особенностями обработки банком платежей и работе антифрод-систем (используются банками для оценки транзакций и выявления подозрительных и мошеннических операций). В ЦБ оценили вероятность повторения подобных попыток как высокую и посоветовали банкам провести проверки систем ДБО на уязвимости. Если банк выявит такую атаку, нужно дополнительно проверить принадлежность счетов, которые используются в банковских операциях в авторизованной учетной записи клиента, говорится в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных