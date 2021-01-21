Сбербанк разрабатывает возможность голосового подтверждения операций

«Мы сейчас настраиваем искусственный интеллект, чтобы, если вдруг клиент сообщил свои персональные данные, мы все-таки могли это блокировать. В каких-то случаях мы хотим применять элементы биометрии, например, если операцию совершаете вы, то вы можете подтвердить ее с помощью биометрии, голосом», — сказал он (цитата по ТАСС).