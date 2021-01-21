Сбербанк разрабатывает возможность голосового подтверждения операций
Сбербанк разрабатывает механизм, с помощью которого клиенты смогут подтвердить проведение операции с помощью голоса, сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. По его словам, это один из способов защиты граждан от мошенников.
«Мы сейчас настраиваем искусственный интеллект, чтобы, если вдруг клиент сообщил свои персональные данные, мы все-таки могли это блокировать. В каких-то случаях мы хотим применять элементы биометрии, например, если операцию совершаете вы, то вы можете подтвердить ее с помощью биометрии, голосом», — сказал он (цитата по ТАСС).
Царев отметил, что на начальном этапе такой механизм будет распространяться не на все операции, однако со временем банк масштабирует данный инструмент. Зампред добавил, что для доступа к сервису необходимо сдать свои биометрические данные.
Ранее первый замглавы департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев предупредил россиян о том, что нельзя отвечать положительно на вопросы звонящих мошенников. По его словам, произнесенное человеком «да» можно использовать, если банк, из которого пытаются вывести средства, имеет автоматизированную систему с голосовым интерфейсом. Впрочем, Сычев уточнил, что сейчас количество банков в России с возможностью совершать подобные операции «сильно ограничено».
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о росте на 200% числа звонков мошенников клиентам банков и других финансовых организаций за время пандемии коронавируса. По инициативе регулятора в первом полугодии 2020 г. было заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров — в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2019 г.