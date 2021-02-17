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Объем просрочки россиян по автокредитам вырос до 56 млрд рублей

Ведомости

Россияне в 2020 г. перестали платить по автокредитам почти на 10,3 млрд руб., сообщила газета «Известия» со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс». В прошлом году объем таких кредитов, просроченных более чем на 90 дней, вырос до 55,9 млрд, их количество увеличилось с 99 тыс. до 113 тыс. Аналитики добавили, что в 2019 году сумма долгов по автокредитам и количество просроченных кредитов сократились на 4% в годовом выражении. 

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин рассказал, что динамика задолженности по автокредитам в 2020 г. зависела в основном от ограничений по коронавирусу. В апреле число просроченных кредитов на автомобили выросло на 6% при среднемесячном темпе прироста в 0,1%. Такой темп прироста сохранялся до августа и достиг 15% месяц к месяцу. Пик неплатежей по автокредитам пришелся на август и составил 58,3 млрд руб., следует из данных бюро. Осенью 2020 г. показатель колебался в пределах 57 млрд руб., в ноябре резко сократился на 1 млрд. 

По мнению Лагуткина, в 2021 г. динамика по числу просроченных автокредитов будет минимальной, затем весь авторынок и кредитование восстановятся. 

В 2020 г. в условиях пандемии россияне получили 896,4 тыс. автокредитов, что на 5,9% меньше показателя 2019 г. — 952,9 тыс., говорилось в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «Автостата». Несмотря на то, что во время действия ограничительных мер в первом полугодии объем выдачи автокредитов в России значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором полугодии люди, согласно исследованию, получали займы на покупку машин более активно: рост год к году составил 3,3% — до 526,4 тыс. кредитов.

Ранее по теме: Авторынок России справился с пандемичным 2020 годом лучше других авторынков мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных