Объем просрочки россиян по автокредитам вырос до 56 млрд рублей

В 2020 г. в условиях пандемии россияне получили 896,4 тыс. автокредитов, что на 5,9% меньше показателя 2019 г. — 952,9 тыс., говорилось в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «Автостата». Несмотря на то, что во время действия ограничительных мер в первом полугодии объем выдачи автокредитов в России значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором полугодии люди, согласно исследованию, получали займы на покупку машин более активно: рост год к году составил 3,3% — до 526,4 тыс. кредитов.