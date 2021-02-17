Объем просрочки россиян по автокредитам вырос до 56 млрд рублей
Россияне в 2020 г. перестали платить по автокредитам почти на 10,3 млрд руб., сообщила газета «Известия» со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс». В прошлом году объем таких кредитов, просроченных более чем на 90 дней, вырос до 55,9 млрд, их количество увеличилось с 99 тыс. до 113 тыс. Аналитики добавили, что в 2019 году сумма долгов по автокредитам и количество просроченных кредитов сократились на 4% в годовом выражении.
Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин рассказал, что динамика задолженности по автокредитам в 2020 г. зависела в основном от ограничений по коронавирусу. В апреле число просроченных кредитов на автомобили выросло на 6% при среднемесячном темпе прироста в 0,1%. Такой темп прироста сохранялся до августа и достиг 15% месяц к месяцу. Пик неплатежей по автокредитам пришелся на август и составил 58,3 млрд руб., следует из данных бюро. Осенью 2020 г. показатель колебался в пределах 57 млрд руб., в ноябре резко сократился на 1 млрд.
По мнению Лагуткина, в 2021 г. динамика по числу просроченных автокредитов будет минимальной, затем весь авторынок и кредитование восстановятся.
В 2020 г. в условиях пандемии россияне получили 896,4 тыс. автокредитов, что на 5,9% меньше показателя 2019 г. — 952,9 тыс., говорилось в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «Автостата». Несмотря на то, что во время действия ограничительных мер в первом полугодии объем выдачи автокредитов в России значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором полугодии люди, согласно исследованию, получали займы на покупку машин более активно: рост год к году составил 3,3% — до 526,4 тыс. кредитов.