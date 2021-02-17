Курс биткоина впервые превысил $51 000
Курс биткоина впервые в истории преодолел отметку в $51 000, в очередной раз установив исторический рекорд, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Максимальная стоимость криптовалюты в моменте 17 февраля составила $51 630,86. По состоянию на 14:28 мск курс биткоина стабилизировался на отметке $51 475,77 (+4,86%). Вторая по капитализации криптовалюта — Ethereum — также выросла: ее курс в моменте достиг $1821,37, а к 14:33 мск стабилизировался на отметке $1 809, 85 (+0,60%).
Три дня назад биткоин впервые в истории превысил отметку в $49 000.
Криптовалюты начали резко расти с 8 февраля, когда Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоина на $1,5 млрд. В целом рост курса биткоина стал заметным с конца октября 2020 г. В середине ноября уже поднялась выше $18 000, впервые с 2017 г., который до этого считался пиком стоимости криптовалюты. 31 декабря стоимость биткоина почти достигла $29 000, хотя до октября не поднималась выше $12 300. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7200, а в ту же дату 2021 г. — $29 400, 8 января он достиг $41 950. Однако к 11 января он подешевел более чем на 20% — до $33 200, возобновив рост в начале февраля.
Биткоин — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г.