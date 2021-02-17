Курс биткоина впервые превысил $51 000

Криптовалюты начали резко расти с 8 февраля, когда Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоина на $1,5 млрд. В целом рост курса биткоина стал заметным с конца октября 2020 г. В середине ноября уже поднялась выше $18 000, впервые с 2017 г., который до этого считался пиком стоимости криптовалюты. 31 декабря стоимость биткоина почти достигла $29 000, хотя до октября не поднималась выше $12 300. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7200, а в ту же дату 2021 г. — $29 400, 8 января он достиг $41 950. Однако к 11 января он подешевел более чем на 20% — до $33 200, возобновив рост в начале февраля.