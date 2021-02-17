Граждане России смогут видеть свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС

В ходе той же коллегии Егоров отчитался, что налоговые поступления в консолидированный бюджет в 2020 г. без учета государственных внебюджетных фондов сократились до 21,01 трлн руб. — на 7,6%. В то же время поступления в консолидированный бюджет без учета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в прошлом году составили 17,2 трлн руб., то есть выросли на 2,6%