Граждане России смогут видеть свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС
Федеральная налоговая служба (ФНС) объединит личный кабинет налогоплательщика с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане смогут отслеживать все свои покупки, оплаченные банковскими картами, сообщил на заседании расширенной коллегии руководитель ФНС Даниил Егоров.
«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Егоров добавил, что с марта будет готова к запуску технология для упрощенного получения имущественных и инвестиционных вычетов. Таким образом, граждане смогут вернуть свои средства в течение полутора месяцев. Подобный механизм тестируется также для получения вычетов на лекарства.
Руководитель ФНС отметил, что 2020 г. подтвердил востребованность развития онлайн-услуг, которым ведомство занялось 10 лет назад. Например, в мобильном приложении «Налоги ФЛ» теперь можно быстро оформить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах и расходах за год.
В ходе той же коллегии Егоров отчитался, что налоговые поступления в консолидированный бюджет в 2020 г. без учета государственных внебюджетных фондов сократились до 21,01 трлн руб. — на 7,6%. В то же время поступления в консолидированный бюджет без учета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в прошлом году составили 17,2 трлн руб., то есть выросли на 2,6%