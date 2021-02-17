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Граждане России смогут видеть свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) объединит личный кабинет налогоплательщика с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане смогут отслеживать все свои покупки, оплаченные банковскими картами, сообщил на заседании расширенной коллегии руководитель ФНС Даниил Егоров.

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Егоров добавил, что с марта будет готова к запуску технология для упрощенного получения имущественных и инвестиционных вычетов. Таким образом, граждане смогут вернуть свои средства в течение полутора месяцев. Подобный механизм тестируется также для получения вычетов на лекарства.

Руководитель ФНС отметил, что 2020 г. подтвердил востребованность развития онлайн-услуг, которым ведомство занялось 10 лет назад. Например, в мобильном приложении «Налоги ФЛ» теперь можно быстро оформить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах и расходах за год.

В ходе той же коллегии Егоров отчитался, что налоговые поступления в консолидированный бюджет в 2020 г. без учета государственных внебюджетных фондов сократились до 21,01 трлн руб. — на 7,6%. В то же время поступления в консолидированный бюджет без учета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в прошлом году составили 17,2 трлн руб., то есть выросли на 2,6%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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