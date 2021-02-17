ФНС сообщила о сокращении налоговых поступлений более чем на 7% в 2020 году

В то же время поступления в консолидированный бюджет без учета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2020 г. составили 17,2 трлн руб. и увеличились на 2,6 %, в том числе за счет эффективности налогового администрирования. От налога на добавленную стоимость бюджет получил на 0,3% больше средств, чем в 2019 г. (4,27 трлн руб.), а от налога на доход физических лиц — на 7,5% больше чем в прошлом году (4,25 трлн руб.). «Прирост НДФЛ на 4 п.п. превышает темп роста фонда заработной платы», — отметили в ФНС.