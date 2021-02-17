ФНС сообщила о сокращении налоговых поступлений более чем на 7% в 2020 году
Налоговые поступления в консолидированный бюджет в 2020 г. без учета государственных внебюджетных фондов сократились до 21,01 трлн руб., или на 7,6%, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) по итогам заседания расширенной коллегии ведомства.
«В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 21,01 трлн руб., что на 7,6% меньше 2019 года», — говорится в сообщении ведомства. В ФНС пояснили, что в федеральный бюджет в прошлом году собрали 10,98 трлн руб. (на 12,9% меньше, чем в прошлом году), а в консолидированные бюджеты субъектов 10,03 трлн руб. (на 0,9% меньше).
В то же время поступления в консолидированный бюджет без учета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2020 г. составили 17,2 трлн руб. и увеличились на 2,6 %, в том числе за счет эффективности налогового администрирования. От налога на добавленную стоимость бюджет получил на 0,3% больше средств, чем в 2019 г. (4,27 трлн руб.), а от налога на доход физических лиц — на 7,5% больше чем в прошлом году (4,25 трлн руб.). «Прирост НДФЛ на 4 п.п. превышает темп роста фонда заработной платы», — отметили в ФНС.
Поступления от налога на прибыль сократились на 11,6% — до 4,02 трлн руб.
В целом с учетом отчислений в Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и другие внебюджетные государственные фонды налоговые поступления в бюджет достигли в 2020 г. 28 трлн руб. «В государственные внебюджетные фонды поступило 7,2 трлн рублей, что на 2,3% больше уровня 2019 года», — отметили в ФНС.
В середине января замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что ресурсов для существенного снижения налоговой нагрузки в России пока нет. Он добавил, что властям стоит провести оценку эффективности уже предоставленных налоговых льгот, в первую очередь, тех, что носят инвестиционный характер, а также обратить внимание на обложение цифровых услуг.
В сентябре ФНС отчитывалась о росте собираемости налогов в России в течение трех последних лет: в 2018 г. в бюджеты всех уровней собрали 21,3 трлн руб. налогов, в 2019 г. – 22,7 трлн, что на 6,6% больше. В январе 2021 г. вступили в силу новые налоги, в частности, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на заработок свыше 5 млн руб. в год повысился до 15%, также стали облагаться налогом проценты по вкладам физлиц, если вклад превышает 1 млн руб. При этом проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.