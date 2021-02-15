Налоговой службе расширяют полномочия по контролю над сделками

Налоговой службе расширяют полномочия по контролю над сделкамиФНС сможет требовать доплаты налогов, исходя из собственной расчетной цены
В ближайшие дни президент Владимир Путин подпишет закон о поправках в Налоговый кодекс (НК), расширяющий список товаров, сделки с которыми на международных рынках подпадают под обязательный контроль российских налоговых органов. Соответствующий законопроект – «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогового контроля за ценами и порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения» – одобрен Советом Федерации.
Сейчас обязательному контролю подлежат товары, цены на которые формируются на мировых биржевых торгах, – согласно ст. 105.14 НК к ним относятся нефть, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгметаллы и драгоценные камни.
Однако по факту контроль за ценами во внешнеторговых сделках по продаже черных металлов, минеральных удобрений и драгоценных камней не ведется, поскольку, как указал Минфин в своем письме от 23.04.2020 № 03-12-11/1/33445, «среди таких групп товаров, как черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, товары мировой биржевой торговли отсутствуют». Новый законопроект обязывает Минпромторг утвердить новый перечень товаров, подпадающих под контроль цен, соответствующий формулировкам ст. 105.14 НК. «Это потенциальное расширение перечня сделок внешней торговли, которые подлежат контролю, – пояснил «Ведомостям» партнер «Deloitte СНГ» Дмитрий Кулаков. – Упоминания про товары мировой биржевой торговли не будет, будет просто ссылка на несколько групп товаров, по которым может осуществляться контроль цен».
Одной из групп налогоплательщиков, которых затронет новый законопроект, станут все компании, осуществляющие сделки, признаваемые контролируемыми.
«С 1 января 2012 г. был выделен отдельный вид налоговых проверок: проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, – указывает ведущий юрист практики «Налоговые споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Земченков. – Данный вид проверок проводится ФНС России, которая осуществляет проверку соответствия цен по контролируемым сделкам рыночным». По новому закону налоговый орган, выявив сделки между взаимозависимыми лицами, будет направлять в ФНС извещение, являющееся основанием для назначения налоговой проверки.
Это важный момент, указывают эксперты, поскольку у многих крупных российских международных компаний есть свои трейдинговые подразделения за рубежом, товарообмен с которыми осуществляется по внутренним, трансфертным ценам, существенно отличающимся от рыночных. Фактическая цена может отличаться от цены, которая рассчитывается по правилам трансфертного ценообразования. По сути, налоговая служба сможет требовать уплаты налога по некой расчетной цене, которая может оказаться выше внутренней. В этих случаях налогоплательщику придется платить налог с разницы между трансфертной и расчетной ценой.
Мало того, расчетную рыночную цену налоговики смогут применять и к сделкам с независимыми компаниями, что потенциально в случае значительного превышения расчетной цены над фактической может сделать невыгодным совершение сделок. «Новая редакция п.п. 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ применяется к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаются только с 1 января 2022 г., вне зависимости от даты заключения соответствующего договора, что даст время соответствующим компаниям проверить свои сделки на соответствие цен рыночным», – обращает внимание Земченков.
Кроме того, законопроект «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогового контроля за ценами и порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения» регулирует особенности заключения соглашения между налоговой и налогоплательщиком о ценообразовании. «Втрое, с 9 до 27 месяцев, увеличен максимальный срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства. Кроме того, Россия соглашается учитывать методы налогообложения другого государства», – отмечает Земченков.
Эти изменения юристы оценивают позитивно. «Крупнейшие налогоплательщики, совершающие внешнеэкономические сделки, получили еще один сигнал о готовности российской стороны к работе в этом трудоемком сбалансированном формате, помимо недавней новости о заключении «Норникелем» и ФНС первого в России соглашения о ценообразовании для целей налогообложения с участием иностранного налогового органа – Налоговой администрации Финляндии», – подчеркивает партнер налоговой практики МЭФ PKF Геннадий Тимоничев.
Также новый законопроект предусматривает изменения, которые затронут всех налогоплательщиков, включая физических лиц. «С 4 до 5 лет увеличиваются сроки хранения документов для проверки корректности исчисления и уплаты налога, банки будут обязаны передавать дополнительные документы, содержащие банковскую тайну, по запросу налоговых органов», – указывает Тимоничев.
«Банки по запросу налоговых органов в течение трех дней будут обязаны предоставлять копии паспортов лиц, имеющих право на получение денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на их получение, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента, договор на обслуживание с использованием системы «клиент – банк», документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента», – уточняет Земченков.