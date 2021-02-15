Налоговой службе расширяют полномочия по контролю над сделками

Однако по факту контроль за ценами во внешнеторговых сделках по продаже черных металлов, минеральных удобрений и драгоценных камней не ведется, поскольку, как указал Минфин в своем письме от 23.04.2020 № 03-12-11/1/33445, «среди таких групп товаров, как черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, товары мировой биржевой торговли отсутствуют». Новый законопроект обязывает Минпромторг утвердить новый перечень товаров, подпадающих под контроль цен, соответствующий формулировкам ст. 105.14 НК. «Это потенциальное расширение перечня сделок внешней торговли, которые подлежат контролю, – пояснил «Ведомостям» партнер «Deloitte СНГ» Дмитрий Кулаков. – Упоминания про товары мировой биржевой торговли не будет, будет просто ссылка на несколько групп товаров, по которым может осуществляться контроль цен».