Набиуллина назвала способ повысить доступность ипотеки
Доступность ипотеки для россиян нужно повышать с помощью более адресных мер, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.
«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», — сказала Набиуллина. По ее словам, ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, чтобы на финансовом рынке не образовывались «пузыри». Глава ЦБ добавила, что в 2020 г. ставка по ипотечным кредитам снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке программе льготной ипотеки, которая сейчас приводит к росту цен на жилье.
Льготная программа семейной ипотеки позволяет гражданам, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов.