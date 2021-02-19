Набиуллина назвала способ повысить доступность ипотеки

«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», — сказала Набиуллина. По ее словам, ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, чтобы на финансовом рынке не образовывались «пузыри». Глава ЦБ добавила, что в 2020 г. ставка по ипотечным кредитам снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке программе льготной ипотеки, которая сейчас приводит к росту цен на жилье.