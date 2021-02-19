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Набиуллина назвала способ повысить доступность ипотеки

Ведомости

Доступность ипотеки для россиян нужно повышать с помощью более адресных мер, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. 

«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», — сказала Набиуллина. По ее словам, ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, чтобы на финансовом рынке не образовывались «пузыри». Глава ЦБ добавила, что в 2020 г. ставка по ипотечным кредитам снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке  программе льготной ипотеки, которая сейчас приводит к росту цен на жилье.

Льготная программа семейной ипотеки позволяет гражданам, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. 

Ранее по теме: Набиуллина выступила за расширение льготных ипотечных программ для семей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных