Набиуллина выступила за расширение льготных ипотечных программ для семей
Сейчас действующая в стране на постоянной основе программа льготной ипотеки для молодых семей является не очень востребованной, поэтому Банк России выступает за ее расширение, заявила на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ на площадке Ассоциации банков России (АБР) председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
«Мы видим, например, что программа льготная для молодых семей не очень востребована, то есть не очень большие суммы идут. На наш взгляд, можно было бы здесь критерии поддержки расширить в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей. То есть такую более широкую программу в целом по молодым семьям, молодым специалистам, сельская ипотека», — сказала она.
Глава ЦБ отметила, что можно подумать над расширением всех льготных программ, которые действуют в России постоянно. По ее словам, регулятор обсудит это с правительством. Кроме того, Набиуллина призвала банковское сообщество выразить свое мнение по данной инициативе.
Что касается введенной в середине апреля 2020 г. временной программы, позволяющей приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых, то председатель ЦБ вновь озвучила мысль о необходимости сворачивания данной антикризисной меры. Она заявила, что рост цен на жилье в ряде регионов уже «перекрыл» эффект от снижения ставок. В то же время она поддержала сохранение программы в отдельных субъектах страны, где строительный рынок развит слабо.
15 февраля президент России Владимир Путин поручил до 15 июля 2021 г. представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 гг., рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей. Ответственными за исполнение поручения являются Набиуллина и премьер-министр России Михаил Мишустин.
Льготная программа семейной ипотеки позволяет гражданам, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов.