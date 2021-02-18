Набиуллина выступила за расширение льготных ипотечных программ для семей

«Мы видим, например, что программа льготная для молодых семей не очень востребована, то есть не очень большие суммы идут. На наш взгляд, можно было бы здесь критерии поддержки расширить в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей. То есть такую более широкую программу в целом по молодым семьям, молодым специалистам, сельская ипотека», — сказала она.