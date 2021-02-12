Набиуллина допустила частичное продление программы льготной ипотеки под 6,5%
Программу льготной ипотеки, позволяющую приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых, необходимо сворачивать, но можно временно сохранить для отдельных регионов страны, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она пояснила, что к январю этого года эффект от льготной программы со сниженной ставкой был «съеден» ростом цен на жилье, который произошел в результате ажиотажного спроса на недвижимость со стороны граждан. При этом отмена данной меры не приведет к падению стоимости квартир, а замедлит их подорожание, что будет позитивно для рынка, подчеркнула глава ЦБ.
«Эту программу, на наш взгляд, нужно постепенно сворачивать. Может быть, ее оставить для тех регионов, где недостаточно предложения жилья либо спрос населения не восстановился в силу действия именно ограничительных мер. Как антикризисную программу, как программу, связанную с ситуацией с пандемией», — сказала Набиуллина.
При этом она добавила, что выступает за реализацию в России различных системных льготных программ по ипотеке. По ее словам, таковые необходимы в регионах с низкими объемами строительства. Кроме того, глава ЦБ выступила за меры по поддержке отдельных групп населения, например, молодых семей.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Вопрос о дальнейшем действии программы пока не решен. Министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. При этом аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10-15 из 85 регионов России.