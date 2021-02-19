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ЦБ призвал банки быстрее переходить на Систему быстрых платежей

Ведомости

Центробанк попросил банки быстрее внедрять сервисы Системы быстрых платежей, сообщил РБК со ссылкой на письмо регулятора, подлинность которого подтвердили два источника на рынке. О получении письма ЦБ сообщили Росбанк и банк «Уралсиб»

Речь идет о внедрении платежей по QR-кодам, переводов от юрлиц физлицам и переводов между физлицами по запросу получателя средств. На внедрение таких услуг банкам понадобится от 35 до 60 дней, говорится в документе.

По данным представителя ЦБ, системно значимые банки должны внедрить такие услуги до 1 октября этого года, банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 г. В регуляторе рассказали, что сроки были установлены в ноябре прошлого года, однако ЦБ беспокоит, что многие банки откладывают внедрение новых услуг на последний момент. «Мы видим в этом риски несоблюдения сроков, а значит, клиенты этих банков будут лишены возможности осуществлять указанные платежи через СБП», — отметил представитель Центробанка.

В ЦБ рассказали, что платежи от физического лица юридическому, в том числе по QR-коду, внедрили 42 банка, в том числе девять системно значимых. Не подключили такие переводы Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк. В регуляторе не раскрыли данные по внедрению других услуг. Банки «Русский стандарт» и СКБ-банк подключили все необходимые услуги СБП, сообщили изданию их представители. Представители Сбербанка и банка «Уралсиб» сообщили, что подключат сервисы в установленные сроки. В ВТБ рассказали, что уже подключили c2b- и b2c-переводы, переводы по запросу получателя подключат раньше установленного срока. 

14 февраля ЦБ опубликовал проект указания, которым запрещает банкам занижать лимиты на переводы в системе быстрых платежей (СБП). Клиент любого банка должен иметь возможность переводить в СБП не менее 150 тыс. руб. в сутки. При этом сохраняется комиссия за переводы свыше 100 тыс. руб. в месяц – не более 0,5% от суммы перевода, но не выше 1,5 тыс. руб.

Ранее по теме: Банк России расчищает дорогу для быстрых платежей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных