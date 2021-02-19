ЦБ призвал банки быстрее переходить на Систему быстрых платежей

В ЦБ рассказали, что платежи от физического лица юридическому, в том числе по QR-коду, внедрили 42 банка, в том числе девять системно значимых. Не подключили такие переводы Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк. В регуляторе не раскрыли данные по внедрению других услуг. Банки «Русский стандарт» и СКБ-банк подключили все необходимые услуги СБП, сообщили изданию их представители. Представители Сбербанка и банка «Уралсиб» сообщили, что подключат сервисы в установленные сроки. В ВТБ рассказали, что уже подключили c2b- и b2c-переводы, переводы по запросу получателя подключат раньше установленного срока.