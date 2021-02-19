ЦБ призвал банки быстрее переходить на Систему быстрых платежей
Центробанк попросил банки быстрее внедрять сервисы Системы быстрых платежей, сообщил РБК со ссылкой на письмо регулятора, подлинность которого подтвердили два источника на рынке. О получении письма ЦБ сообщили Росбанк и банк «Уралсиб».
Речь идет о внедрении платежей по QR-кодам, переводов от юрлиц физлицам и переводов между физлицами по запросу получателя средств. На внедрение таких услуг банкам понадобится от 35 до 60 дней, говорится в документе.
По данным представителя ЦБ, системно значимые банки должны внедрить такие услуги до 1 октября этого года, банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 г. В регуляторе рассказали, что сроки были установлены в ноябре прошлого года, однако ЦБ беспокоит, что многие банки откладывают внедрение новых услуг на последний момент. «Мы видим в этом риски несоблюдения сроков, а значит, клиенты этих банков будут лишены возможности осуществлять указанные платежи через СБП», — отметил представитель Центробанка.
В ЦБ рассказали, что платежи от физического лица юридическому, в том числе по QR-коду, внедрили 42 банка, в том числе девять системно значимых. Не подключили такие переводы Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк. В регуляторе не раскрыли данные по внедрению других услуг. Банки «Русский стандарт» и СКБ-банк подключили все необходимые услуги СБП, сообщили изданию их представители. Представители Сбербанка и банка «Уралсиб» сообщили, что подключат сервисы в установленные сроки. В ВТБ рассказали, что уже подключили c2b- и b2c-переводы, переводы по запросу получателя подключат раньше установленного срока.
14 февраля ЦБ опубликовал проект указания, которым запрещает банкам занижать лимиты на переводы в системе быстрых платежей (СБП). Клиент любого банка должен иметь возможность переводить в СБП не менее 150 тыс. руб. в сутки. При этом сохраняется комиссия за переводы свыше 100 тыс. руб. в месяц – не более 0,5% от суммы перевода, но не выше 1,5 тыс. руб.