Банк России расчищает дорогу для быстрых платежей

Банк России расчищает дорогу для быстрых платежейЦБ запрещает банкам ограничивать переводы в СБП и обязывает их внедрить «СБПэй»
Банк России опубликовал проект указания, которым запрещает банкам занижать лимиты на переводы в системе быстрых платежей (СБП). Клиент любого банка, указывает ЦБ, должен иметь возможность переводить в СБП не менее 150 000 руб. в сутки. При этом сохраняется комиссия за переводы свыше 100 000 руб. в месяц – не более 0,5% от суммы перевода, но не выше 1500 руб.
Эта новация в той или иной степени затрагивает все банки, располагающие собственными платежными системами, и в первую очередь «Сбер», на который, по оценкам, до недавнего времени приходилось около 70% переводов с карты на карту в стране. В «Сбере» ситуацию не комментируют, но очевидно, что СБП является прямым конкурентом его платежной системы, в которой комиссия в 1% взимается уже с переводов свыше 50 000 руб. в месяц. «Сбер», очевидно, потеряет определенную часть доходов, получаемых за счет взимания комиссии с переводов», – делает вывод старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева.
В Национальной системе платежных карт (НСПК), которая является оператором СБП, отмечают, что большинство банков – участников системы (а их более 50) уже устанавливают лимит на уровне, рекомендуемом ЦБ, «однако некоторые банки вводят ограничения и позволяют клиентам в сутки переводить меньшую сумму через СБП».
«Установление запретительно маленьких лимитов (особенно лимитов «бесплатных» переводов) в сочетании с повышенными тарифами – один из способов, который банки используют, чтобы затруднить использование СБП и сохранить поступление своих комиссий», – объясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. По его мнению, развитие СБП сильно бьет по комиссионным доходам коммерческих банков. «В доходах теряют банки, имеющие развитый розничный платежный бизнес, особенно на фоне отмены «банковского роуминга»», – отмечает Путиловский.
«Новый лимит в 150 000 руб. с лихвой покрывает ежедневные нужды большинства россиян, и в результате они откажутся от платных услуг банков по переводам денег, – считает Надежда Караваева, старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства. – Невыгодно это прежде всего банкам с широкой базой клиентов – держателей карт и в особенности обслуживающим зарплатные проекты. Кроме того, частично потеряют комиссионный доход банки, обслуживающие большинство пенсионных и социальных карт».
Но это не единственная неприятность, которую сулит банкам новый документ ЦБ. В нем регулятор также обязывает все кредитные организации внедрить с 1 апреля 2022 г. разработанное НСПК мобильное приложение «СБПэй», которое позволяет покупателю отсканировать QR-код и расплатиться за покупку в «едином окне», даже если его счета открыты в разных банках.
«Приложение повысит удобство пользования сервисами СБП не только для граждан, но и для владельцев бизнеса, которые принимают оплату по СБП, так как им проще будет работать с таким унифицированным приложением, – объясняют в НСПК. – Торговым предприятиям «СБПэй» позволит оптимизировать свои издержки по продвижению СБП, поскольку не потребует обучения продавцов работе с многочисленными банковскими приложениями».
На взгляд Путиловского, внедрение «СБПэй» позволит гражданам отказаться от собственных платежных интерфейсов банков, которые могут намеренно затруднять или негласно запрещать использование сервисов СБП.
«Единственной загвоздкой во всех нововведениях регулятора может стать необходимость наличия интернета, – отмечает Караваева. – Поэтому регулятор обязал банки обеспечить возможность использования сервиса быстрых платежей для своих клиентов. То есть на банки возложены дополнительные издержки по обеспечению доступа к системе, которая и без того лишила их части комиссионного дохода».