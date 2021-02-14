Банк России расчищает дорогу для быстрых платежей

Эта новация в той или иной степени затрагивает все банки, располагающие собственными платежными системами, и в первую очередь «Сбер», на который, по оценкам, до недавнего времени приходилось около 70% переводов с карты на карту в стране. В «Сбере» ситуацию не комментируют, но очевидно, что СБП является прямым конкурентом его платежной системы, в которой комиссия в 1% взимается уже с переводов свыше 50 000 руб. в месяц. «Сбер», очевидно, потеряет определенную часть доходов, получаемых за счет взимания комиссии с переводов», – делает вывод старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева.