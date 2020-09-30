Аналитики сообщили о низкой осведомленности россиян о Системе быстрых платежей

По данным исследования, принципы работы СБП понимает лишь 18% опрошенных. Почти половина — 47% — слышали что-то про этот сервис. Каждый третий респондент (35%) не знает о нем вообще ничего. При этом меньше всего об СБП известно людям в возрасте от 18 до 24 лет (15%). Наибольшая доля осведомленных среди тех, кому от 25 до 34 лет — 20%.