Аналитики сообщили о низкой осведомленности россиян о Системе быстрых платежей
Большинство россиян мало знает о Системе быстрых платежей (СБП), следует из результатов опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ среди 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России. СБП — это сервис, позволяющий переводить деньги по номеру мобильного телефона клиентам любых банков, а также оплачивать товары и услуги в розничных магазинах и в интернете по QR-коду.
По данным исследования, принципы работы СБП понимает лишь 18% опрошенных. Почти половина — 47% — слышали что-то про этот сервис. Каждый третий респондент (35%) не знает о нем вообще ничего. При этом меньше всего об СБП известно людям в возрасте от 18 до 24 лет (15%). Наибольшая доля осведомленных среди тех, кому от 25 до 34 лет — 20%.
«Система быстрых платежей сейчас находится на этапе накопления пользовательского опыта. Банки-участники говорят о росте переводов через СБП; систему можно расценивать в качестве альтернативы наличным средствам и карточным платежам», — пояснила генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева. Она добавила, что пока клиенты могут путать функционал СБП с внутрибанковскими переводами и переводами с карты на карту, поэтому необходимо разъяснять людям принципы работы сервиса.
Согласно опросу, большая часть людей — 74% — готова пользоваться СБП в будущем. Об этом сказали 75% россиян 45-59 лет и 67% тех, кому 18-24 года. Тем не менее на данный момент только 14% опрошенных в последние полгода пользовались сервисом.
СБП была запущена в январе 2019 г. Изначально она позволяла переводить деньги между физическими лицами по номеру мобильного телефона. Постепенно функционал сервиса был расширен. С июля этого года через него можно совершать переводы от юридических лиц физическим. 22 сентября СМИ узнали, что российские банки тестируют услугу выплаты зарплат по номеру телефона через СБП.