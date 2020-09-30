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Аналитики сообщили о низкой осведомленности россиян о Системе быстрых платежей

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Большинство россиян мало знает о Системе быстрых платежей (СБП), следует из результатов опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ среди 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России. СБП — это сервис, позволяющий переводить деньги по номеру мобильного телефона клиентам любых банков, а также оплачивать товары и услуги в розничных магазинах и в интернете по QR-коду.

По данным исследования, принципы работы СБП понимает лишь 18% опрошенных. Почти половина — 47% — слышали что-то про этот сервис. Каждый третий респондент (35%) не знает о нем вообще ничего. При этом меньше всего об СБП известно людям в возрасте от 18 до 24 лет (15%). Наибольшая доля осведомленных среди тех, кому от 25 до 34 лет — 20%.

«Система быстрых платежей сейчас находится на этапе накопления пользовательского опыта. Банки-участники говорят о росте переводов через СБП; систему можно расценивать в качестве альтернативы наличным средствам и карточным платежам», — пояснила генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева. Она добавила, что пока клиенты могут путать функционал СБП с внутрибанковскими переводами и переводами с карты на карту, поэтому необходимо разъяснять людям принципы работы сервиса.

Согласно опросу, большая часть людей — 74% — готова пользоваться СБП в будущем. Об этом сказали 75% россиян 45-59 лет и 67% тех, кому 18-24 года. Тем не менее на данный момент только 14% опрошенных в последние полгода пользовались сервисом.

СБП была запущена в январе 2019 г. Изначально она позволяла переводить деньги между физическими лицами по номеру мобильного телефона. Постепенно функционал сервиса был расширен. С июля этого года через него можно совершать переводы от юридических лиц физическим. 22 сентября СМИ узнали, что российские банки тестируют услугу выплаты зарплат по номеру телефона через СБП.

Ранее по теме: ЦБ продлил банкам срок подключения к системе быстрых платежей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных