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«Сбер» назвал самую популярную цель накоплений россиян

Ведомости

Половина пользователей сервиса «Цели» в мобильном приложении Сбербанка откладывают деньги на покупку электроники, выяснили аналитики кредитной организации. Самыми популярными товарами являются телефон, планшет, игровая приставка и ноутбук. Средняя сумма накоплений составляет 30 тыс. руб.

«Следующие по популярности — накопления на автомобиль (средняя сумма — 100 тыс. руб.), недвижимость (300 тыс.), товары для дома (40 тыс.) и просто шопинг (10 тыс.)» — рассказали в Сбербанке.

Еще треть клиентов откладывает деньги на «светлое будущее» или финансовую подушку безопасности. Из них большинство — 60% — планируют скопить на это не более 100 тыс. руб., а 33% — от 100 до 500 тыс. руб.

На путешествия с помощью сервиса копят 15% пользователей. 39% человек хотят отложить на это от 25 до 100 тыс. руб., почти треть — 100-500 тыс. руб., 26% — менее 25 тыс. руб. Отмечается, что самыми популярными местами для россиян являются «море и горы». Меньшая часть граждан откладывает на долгосрочные поездки, например, зимовку в Таиланде.

Реже всего — в 5% случаев — пользователи откладывают средства на обучение: получение высшего образования или водительские курсы. Также спрос есть на курсы бровиста, диджея, нумерологии и астрологии и обучение грумингу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных