«Сбер» назвал самую популярную цель накоплений россиян

На путешествия с помощью сервиса копят 15% пользователей. 39% человек хотят отложить на это от 25 до 100 тыс. руб., почти треть — 100-500 тыс. руб., 26% — менее 25 тыс. руб. Отмечается, что самыми популярными местами для россиян являются «море и горы». Меньшая часть граждан откладывает на долгосрочные поездки, например, зимовку в Таиланде.