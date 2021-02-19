«Сбер» назвал самую популярную цель накоплений россиян
Половина пользователей сервиса «Цели» в мобильном приложении Сбербанка откладывают деньги на покупку электроники, выяснили аналитики кредитной организации. Самыми популярными товарами являются телефон, планшет, игровая приставка и ноутбук. Средняя сумма накоплений составляет 30 тыс. руб.
«Следующие по популярности — накопления на автомобиль (средняя сумма — 100 тыс. руб.), недвижимость (300 тыс.), товары для дома (40 тыс.) и просто шопинг (10 тыс.)» — рассказали в Сбербанке.
Еще треть клиентов откладывает деньги на «светлое будущее» или финансовую подушку безопасности. Из них большинство — 60% — планируют скопить на это не более 100 тыс. руб., а 33% — от 100 до 500 тыс. руб.
На путешествия с помощью сервиса копят 15% пользователей. 39% человек хотят отложить на это от 25 до 100 тыс. руб., почти треть — 100-500 тыс. руб., 26% — менее 25 тыс. руб. Отмечается, что самыми популярными местами для россиян являются «море и горы». Меньшая часть граждан откладывает на долгосрочные поездки, например, зимовку в Таиланде.
Реже всего — в 5% случаев — пользователи откладывают средства на обучение: получение высшего образования или водительские курсы. Также спрос есть на курсы бровиста, диджея, нумерологии и астрологии и обучение грумингу.