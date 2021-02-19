Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в этом году

С 24 июля 2020 г. ключевая ставка находится на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. Это произошло в связи с переходом регулятора к мягкой денежно-кредитной политике для того, чтобы стимулировать экономику в условиях пандемии и введенных в связи с ней ограничительных мер. Выше 5% ключевая ставка последний раз была 19 июня 2020 г. На заседании в тот же день ЦБ снизил ее сразу на 100 б.п.