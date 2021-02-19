Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в этом году
Банк России может повысить ключевую ставку, которая сейчас находится на исторически минимальном уровне 4,25% годовых, уже в этом году, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Все зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе не исключаем, но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить», — ответила она на вопрос «РИА Новостей», может ли регулятор поднять ключевую ставку уже в этом году, если экономика восстановится.
Дальнейшее снижение ставки, по словам Набиуллиной, возможно только в случае, если в экономике будут преобладать дезинфляционные факторы. Однако пока такого риска нет. На пресс-конференции 12 февраля глава ЦБ сказала, что сейчас действуют как дезинфляционные, так и проинфляционные факторы.
Вчера на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России Набиуллина сказала, что регулятор вернется к нейтральному показателю ключевой ставки в 5-6% годовых в течение ближайших трех лет. Она отметила, что скорость возврата к нейтральной ключевой ставке будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем и каким будет прогноз по инфляции. Ранее глава ЦБ сообщила, что пространство для снижения показателя практически исчерпано.
С 24 июля 2020 г. ключевая ставка находится на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. Это произошло в связи с переходом регулятора к мягкой денежно-кредитной политике для того, чтобы стимулировать экономику в условиях пандемии и введенных в связи с ней ограничительных мер. Выше 5% ключевая ставка последний раз была 19 июня 2020 г. На заседании в тот же день ЦБ снизил ее сразу на 100 б.п.