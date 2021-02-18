Набиуллина спрогнозировала повышение ключевой ставки до 5-6%

Глава ЦБ отметила, что на фоне низкой ключевой ставки, вслед за которой упали также ставки по кредитам и депозитам, банки стали поднимать вопрос, что в подобных условиях им тяжело сохранять маржу. Дело в том, что бизнес-модель кредитных организаций строилась на наличии доступного ресурса в виде пассивов физический лиц, уточнила Набиуллина. В условиях же низких ставок по вкладам люди стали забирать средства из банков и активно переходить на фондовый рынок.