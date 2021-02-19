Росфинмониторинг сообщил о махинациях с деньгами на борьбу с коронавирусом

«Совместно с Центральным банком выработаны определенные критерии и введен специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами», – сказал Чиханчин, отметив, что это позволило выявить преступление в Иркутской области. В настоящее время министр здравоохранения региона и похищенные 30 млн руб. арестованы.