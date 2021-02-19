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Росфинмониторинг сообщил о махинациях с деньгами на борьбу с коронавирусом

Ведомости

Росфинмониторинг выявил подозрительные операции с бюджетными денежными средствами, выделенными на борьбу с коронавирусом, заявил директор службы Юрий Чиханчин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Совместно с Центральным банком выработаны определенные критерии и введен специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами», – сказал Чиханчин, отметив, что это позволило выявить преступление в Иркутской области. В настоящее время министр здравоохранения региона и похищенные 30 млн руб. арестованы.

«И ведется такая же примерно работа в Санкт-Петербурге – это строительство и переоборудование медицинских центров, там аффилированность проявилась, сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся», – рассказал глава ведомства. С учетом того, что в период пандемии россиянам стали выделяться пособия и льготы, появились лжеюридические компании, которые начали на этом зарабатывать. Часть таких компаний закрыта, еще 30 проверяет Генпрокуратура, подчеркнул Чиханчин.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, и.о. министра Наталия Ледяева, ее сын и другие лица с мая по октябрь 2020 г. похитили из бюджета региона около 25 млн руб. при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд Минздрава области.

Ранее по теме: СК возбудил уголовное дело против бывшей главы Минздрава Иркутской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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