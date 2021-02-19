Росфинмониторинг сообщил о махинациях с деньгами на борьбу с коронавирусом
Росфинмониторинг выявил подозрительные операции с бюджетными денежными средствами, выделенными на борьбу с коронавирусом, заявил директор службы Юрий Чиханчин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
«Совместно с Центральным банком выработаны определенные критерии и введен специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами», – сказал Чиханчин, отметив, что это позволило выявить преступление в Иркутской области. В настоящее время министр здравоохранения региона и похищенные 30 млн руб. арестованы.
«И ведется такая же примерно работа в Санкт-Петербурге – это строительство и переоборудование медицинских центров, там аффилированность проявилась, сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся», – рассказал глава ведомства. С учетом того, что в период пандемии россиянам стали выделяться пособия и льготы, появились лжеюридические компании, которые начали на этом зарабатывать. Часть таких компаний закрыта, еще 30 проверяет Генпрокуратура, подчеркнул Чиханчин.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, и.о. министра Наталия Ледяева, ее сын и другие лица с мая по октябрь 2020 г. похитили из бюджета региона около 25 млн руб. при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд Минздрава области.