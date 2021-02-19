Курс биткоина впервые превысил $55 тыс.

Резкий рост стоимости криптовалют начался 8 февраля после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоина на $1,5 млрд. В целом биткоин, а за ним и другие криптовалюты, росли быстрыми темпами с конца октября 2020 года.