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Курс биткоина впервые превысил $55 тыс.

Ведомости

Стоимость криптовалюты биткоин впервые в истории превысила отметку в $55 тыс., свидетельствуют данные портала Coinmarketcap, который анализирует информацию крупнейших криптовалютных бирж. 

По состоянию на 22:06 по московскому времени стоимость одной цифровой монеты составила $55,572, показатель в ходе торгов вырос примерно на 6,5%.

Ранее сегодня курс биткоина пробил отметку в 53 тыс., а капитализация криптовалюты превысила $1 трлн. На 22.06 мск показатель уже достиг $1,02 трлн.

Наряду с биткоином растет и стоимость других криптовалют. Так, занимающий второе место по капитализации Ethereum подорожал почти на 3% — до $1,9 тыс. при капитализации в $225,7 млрд.

Третьей по капитализации криптовалюте, по информации Coinmarketcap, является Binance Coin, которая используется при торгах на криптобирже Binance — одной из крупнейших в мире. Стоимость данной валюты выросла почти на 60% — до $309 за одну цифровую монету. Капитализация составила $47 млрд.

Резкий рост стоимости криптовалют начался 8 февраля после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоина на $1,5 млрд. В целом биткоин, а за ним и другие криптовалюты, росли быстрыми темпами с конца октября 2020 года.

Ранее по теме: Капитализация биткоина превысила $1 триллион
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных