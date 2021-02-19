Курс биткоина впервые превысил $55 тыс.
Стоимость криптовалюты биткоин впервые в истории превысила отметку в $55 тыс., свидетельствуют данные портала Coinmarketcap, который анализирует информацию крупнейших криптовалютных бирж.
По состоянию на 22:06 по московскому времени стоимость одной цифровой монеты составила $55,572, показатель в ходе торгов вырос примерно на 6,5%.
Ранее сегодня курс биткоина пробил отметку в 53 тыс., а капитализация криптовалюты превысила $1 трлн. На 22.06 мск показатель уже достиг $1,02 трлн.
Наряду с биткоином растет и стоимость других криптовалют. Так, занимающий второе место по капитализации Ethereum подорожал почти на 3% — до $1,9 тыс. при капитализации в $225,7 млрд.
Третьей по капитализации криптовалюте, по информации Coinmarketcap, является Binance Coin, которая используется при торгах на криптобирже Binance — одной из крупнейших в мире. Стоимость данной валюты выросла почти на 60% — до $309 за одну цифровую монету. Капитализация составила $47 млрд.
Резкий рост стоимости криптовалют начался 8 февраля после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоина на $1,5 млрд. В целом биткоин, а за ним и другие криптовалюты, росли быстрыми темпами с конца октября 2020 года.