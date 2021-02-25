ЦБ выявил манипулирование акциями крупных российских компаний
Банк России установил факт манипулирования ценами на обыкновенные акции «Газпрома», Сбербанка, Московской биржи, «Башнефти», «Норильского никеля», банка ВТБ, «Магнита», «Лукойла», «Роснефти», Мосэнерго» и «Территориальной генерирующей компании №14» в период с 22 марта 2016 г. по 23 августа 2018 г. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В результате проведенной проверки ЦБ обнаружил, что несколько физических лиц проводили операции с акциями указанных компаний по предварительному соглашению с зарегистрированным на Кипре предприятием Maraion Investments Limited.
«Данные операции не имели очевидной экономической целесообразности для компании Maraion Investments Limited, позволили физическим лицам получить доход и привели к существенным отклонениям объема торгов вышеперечисленных акций», — рассказали в ЦБ.
Таким образом, лица, о которых идет речь, и кипрская компания нарушили запрет, установленный ч. 2 ст. 6 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», отметили в ЦБ. Всем из них регулятор направил предписания о недопущении аналогичных действий в дальнейшем. Материалы проверки ЦБ направил в правоохранительные органы.
Ранее, 18 февраля, Банк России сообщил о выявлении манипуляций с обыкновенными и привилегированными акциями «Сургутнефтегаза». Они были совершены с 23 января 2015 г. по 28 июня 2016 г. Олегом Стативкой и его супругой через компании «Каладиум» и «Фиренц».