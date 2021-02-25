ЦБ выявил манипулирование акциями крупных российских компаний

Таким образом, лица, о которых идет речь, и кипрская компания нарушили запрет, установленный ч. 2 ст. 6 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», отметили в ЦБ. Всем из них регулятор направил предписания о недопущении аналогичных действий в дальнейшем. Материалы проверки ЦБ направил в правоохранительные органы.