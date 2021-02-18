ЦБ зафиксировал манипуляции с акциями «Сургутнефтегаза»
С 23 января 2015 г. по 28 июня 2016 г. рынки обыкновенных и привилегированных акций «Сургутнефтегаза» неоднократно подвергались манипуляциям на биржевых торгах, сообщила пресс-служба Банка России.
ЦБ установил, что Олег Стативка получил ключи доступа к брокерским счетам от ООО «Каладиум» и НП «Фиренц» для покупки акций на бирже на основании устных договоренностей с руководством компаний. Затем он самостоятельно определял параметры в поручениях на совершение сделок с акциями «Сургутнефтегаза» и время этих сделок.
В итоге ЦБ обнаружил схему осуществления операций в режиме основных торгов биржи по брокерским счетам указанных «Каладиума» и «Фиренц» с Ольгой Павловой, которая является супругой Стативки и для которой обозначенные компании были основными контрагентами по сделкам с акциями.
«Согласно выводам проверки, операции с акциями между указанными лицами совершались в течение периода по предварительному соглашению, в результате чего Павлова О.С. на своем брокерском счете получила излишний доход в крупном размере, а сами операции привели к искажению рыночной конъюнктуры и сопровождались существенными отклонениями параметров торгов акциями», — сказано в сообщении ЦБ.
Регулятор квалифицировал эти действия как манипулирование рынком.
Стативке, Павловой, компаниям «Каладиум» и «Фиренц» направлены предписания ЦБ о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем .