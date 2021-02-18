ЦБ зафиксировал манипуляции с акциями «Сургутнефтегаза»

ЦБ установил, что Олег Стативка получил ключи доступа к брокерским счетам от ООО «Каладиум» и НП «Фиренц» для покупки акций на бирже на основании устных договоренностей с руководством компаний. Затем он самостоятельно определял параметры в поручениях на совершение сделок с акциями «Сургутнефтегаза» и время этих сделок.