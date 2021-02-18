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ЦБ зафиксировал манипуляции с акциями «Сургутнефтегаза»

Ведомости

С 23 января 2015 г. по 28 июня 2016 г. рынки обыкновенных и привилегированных акций «Сургутнефтегаза» неоднократно подвергались манипуляциям на биржевых торгах, сообщила пресс-служба Банка России. 

ЦБ установил, что Олег Стативка получил ключи доступа к брокерским счетам от ООО «Каладиум» и НП «Фиренц» для покупки акций на бирже на основании устных договоренностей с руководством компаний. Затем он самостоятельно определял параметры в поручениях на совершение сделок с акциями «Сургутнефтегаза» и время этих сделок. 

В итоге ЦБ обнаружил схему осуществления операций в режиме основных торгов биржи по брокерским счетам указанных «Каладиума» и «Фиренц» с Ольгой Павловой, которая является супругой Стативки и для которой обозначенные компании были основными контрагентами по сделкам с акциями. 

«Согласно выводам проверки, операции с акциями между указанными лицами совершались в течение периода по предварительному соглашению, в результате чего Павлова О.С. на своем брокерском счете получила излишний доход в крупном размере, а сами операции привели к искажению рыночной конъюнктуры и сопровождались существенными отклонениями параметров торгов акциями», — сказано в сообщении ЦБ.

Регулятор квалифицировал эти действия как манипулирование рынком.

Стативке, Павловой, компаниям «Каладиум» и «Фиренц» направлены предписания ЦБ о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем .

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных