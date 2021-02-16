ЦБ предупредил о рисках из-за «перегрева» на рынке акций США

Регулятор отметил, что такие ситуации, когда на рынок приходит много розничных инвесторов, опасны, так как подрывают доверие к нему и «превращают торговлю в азартную игру». В обзоре сказано, что некоторые участники рынка уже зафиксировали значительные потери из-за покупки бумаг во время их быстрого роста. При этом ЦБ отметил, что в России и Евросоюзе, наоборот, действуют законы, защищающие неквалифицированных инвесторов.