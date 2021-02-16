ЦБ оценил приток средств россиян в иностранные ценные бумаги в 2020 году
В 2020 г. граждане России вложили в акции и облигации иностранных компаний 638 млрд руб., говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России. Приток средств наблюдался «на фоне роста стоимости активов на фондовом рынке и смягчения денежно-кредитной политики», отметил регулятор.
По данным ЦБ, данный показатель более чем в два раза превышает размер снижения объема средств на счетах и вкладах граждан в иностранной валюте в российских банках, который составил 304 млрд руб.
«Покупка иностранных ценных бумаг может частично объясняться перераспределением сбережений населения в иностранной валюте от депозитов в пользу вложений с более высокой ожидаемой доходностью. При этом большую часть притока обеспечили вложения в иностранные акции, что говорит о появлении риск-ориентированной стратегии в поведении населения, помимо традиционного способа консервативных вложений в долговые инструменты», — говорится в документе регулятора.
415 млрд руб. россияне вложили в акции компаний, зарегистрированных за рубежом. Из них 70 млрд руб. были направлены на покупку бумаг эмитентов, аффилированных с российскими компаниями. Однако самый большой приток пришелся на акции наиболее крупных американских компаний, которые входят в основные индексы акций: S&P 500, NASDAQ и Dow Jones.
При этом наибольший прирост вложений граждан наблюдался на Санкт-Петербургской бирже. Объем чистой покупки акций иностранных предприятий там увеличился за год более чем в 30 раз: с 8 млрд руб. до 242 млрд руб.
В иностранные облигации граждане вложили 223 млрд руб. 43% от данной суммы пришлись на бумаги нерезидентов, аффилированных с российскими компаниями.
При этом в общем объеме вложений россиян в ценные бумаги превалируют российские акции: на них приходится 57% средств. Еще 28% вложены в российские облигации. В иностранные акции и облигации население направило 7% и 8% средств соответственно.
Подобный приток вложений россиян в иностранные бумаги ЦБ охарактеризовал как «неоднозначный».
«Из отрицательных эффектов стоит отметить отток клиентских валютных средств из банковской системы, дополнительный спрос на иностранную валюту, усиление потенциальных сетевых эффектов с иностранными фондовыми рынками, увеличение влияния мировых индексов на благосостояние физических лиц», — отметил регулятор.
Положительными моментами от сложившейся ситуации ЦБ назвал развитие института частного инвестирования, тот факт, что покупки ценных бумаг проходят преимущественно через российские биржи и что вложения производятся преимущественно в бумаги ведущих мировых корпораций, а также то, что экономические агенты диверсифицируют риски.