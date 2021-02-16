ЦБ оценил приток средств россиян в иностранные ценные бумаги в 2020 году

«Покупка иностранных ценных бумаг может частично объясняться перераспределением сбережений населения в иностранной валюте от депозитов в пользу вложений с более высокой ожидаемой доходностью. При этом большую часть притока обеспечили вложения в иностранные акции, что говорит о появлении риск-ориентированной стратегии в поведении населения, помимо традиционного способа консервативных вложений в долговые инструменты», — говорится в документе регулятора.