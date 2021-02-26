ЦБ установит требования к мобильным приложениям банков
Банк России обяжет кредитные организации обеспечить клиентам возможность открывать вклады и брать кредиты в рублях через мобильное приложение без посещения отделения. Об этом говорится в проекте указания, опубликованном на сайте регулятора.
«Целью разработки проекта является реализация полномочия Банка России по установлению критериев для мобильных приложений банков. Проектом предлагается установить критерии для мобильных приложений банков, посредством которых финансовые услуги будут предоставляться дистанционно, в целях оптимизации затрат банков на реализацию указанной обязанности», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что новая норма будет распространяться на все банки с универсальной лицензией. В случае, если кредитная организация имеет несколько приложений, обозначенные услуги должны предоставляться через то, которым пользуется наибольшее число клиентов.
Отказаться от выполнения данных требований банк может только в том случае, если планирует закрыть существующее приложение в течение года с момента уведомления ЦБ о своем решении. Для остальных указание регулятора вступит в силу с начала следующего года.