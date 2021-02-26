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ЦБ установит требования к мобильным приложениям банков

Ведомости

Банк России обяжет кредитные организации обеспечить клиентам возможность открывать вклады и брать кредиты в рублях через мобильное приложение без посещения отделения. Об этом говорится в проекте указания, опубликованном на сайте регулятора.

«Целью разработки проекта является реализация полномочия Банка России по установлению критериев для мобильных приложений банков. Проектом предлагается установить критерии для мобильных приложений банков, посредством которых финансовые услуги будут предоставляться дистанционно, в целях оптимизации затрат банков на реализацию указанной обязанности», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что новая норма будет распространяться на все банки с универсальной лицензией. В случае, если кредитная организация имеет несколько приложений, обозначенные услуги должны предоставляться через то, которым пользуется наибольшее число клиентов.

Отказаться от выполнения данных требований банк может только в том случае, если планирует закрыть существующее приложение в течение года с момента уведомления ЦБ о своем решении. Для остальных указание регулятора вступит в силу с начала следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных